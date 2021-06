Magánvasúttal utaztunk az Adriára

Az elmúlt több mint egy évben a pandémia megnehezítette, sokak számára lehetetlenné tette a külföldi utazásokat. A nemzetközi összevetésben is eredményes magyarországi oltási program és az esetszámok kedvező alakulása miatti enyhítések azonban több határt már megnyitottak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára.

A horvát tengerpart a magyarok legnépszerűbb nyaralási úti célja volt a 2019-es KSH statisztikák alapján. Bár 2020-ban a koronavírus-járvány és a lezárások miatt a többség legfeljebb csak belföldi nyaralásban gondolkodott, az oltások és a nyitás után újra sokak célkeresztjébe került az Adriai-tenger.

Újraindult a nyaralók vonata

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy majdnem egy év után újra megközelíthetővé vált vasúton a horvát tengerpart. A cseh magánvasút-társaság,

a RegioJet május 28-án első alkalommal indította el Prágából Budapesten át Splitig tartó nemzetközi járatát, és az első útra a VG is elkísérte a szerelvényt.

A vállalat 2020-ban már megpróbálkozott hasonló járattal, a vonat akkor Prága és Rijeka között közlekedett, és Magyarországon csak egy helyen, Csornán állt meg.

A járat igen népszerű volt, a magyar turisták részéről is élénk érdeklődés mutatkozott, de általában a csehek hamar elkapkodták a jegyeket – ameddig a járványhelyzet be nem szüntette a járatot. Természetesen Rijeka, mint úticél az idei évben sem került ki a kínálatból.

Az idei évben Győrben és Budapesten is fel lehet szállni a vonatra (belföldi utazásra nem vehető igénybe), ami a magyar utasok számára könnyebben elérhetővé teszi a járatot – és ezzel együtt a tengert is.

A vonat menetrend szerint 23:40-kor érkezik meg Kelenföldre, és 0:05-kor indul tovább.

Kényelmes és gazdaságos az utazás

Az első járat sokak számára érdekes, ráadásul a RegioJet tulajdonosa, Radim Jančura, valamint a magyarországi szakaszért felelős Continental Railway Solution Kft. első embere, Szigeti András is ezzel a utazik Splitbe.

Indulás után hamar elfoglaljuk helyünket a vonaton. A fülkék négy személyesek. A háttámlás ülések könnyedén átalakíthatók emeletes ággyá, maga az ülés az alsó, a háttámla pedig a felső ágy. Szükség is van erre a megoldásra, ugyanis az éjféli indulás, és a 13:44-es megérkezés között hasznos aludni egyet.

Nem is beszélve a Prágában felszálló utasokról, ők ugyanis az Európai Unió leghosszabb, 1559 kilométeres utat megtevő vasúti járatán 20 órát töltenek el.

A tiszta és kényelmes ágyneműt a vasúttársaság garantálja. A fülkében fűtés és légkondi is található, ha esetleg szükség lenne rá.

A hálókocsi gazdaságos megoldás, ugyanis a nyaralás első és utolsó éjszakáját nem szállodában kell eltöltenünk, hanem a hosszú vonatút közben kipipálhatjuk ezt. És nem ez az egyetlen módszer a spórolásra! Utunk során ásványvíz és kávé ingyenesen áll rendelkezésre, és a reggeli is a csomagunk része.

Ezen felül természetesen számos ételt és italt is vásárolhatunk, ráadásul igen kedvezményes áron. A fél literes sört átváltva körül-belül 300 forintos áron szolgálják fel, egy tortaszeletet pedig nagyjából 150 forintnak megfelelő összegért vehetünk. Ahogyan azt Szigeti András is elmondta, nem a büfékocsi-szolgáltatáson szeretnének meggazdagodni, ugyanakkor az utasok kényelmét ezzel is szeretnék kiszolgálni, hiszen a turista mindenképpen fog ételt és italt fogyasztani az út alatt – és ha nem a vonaton veszi meg, akkor máshol.

Bár a vasúttal utazni időben hosszabb, mint ugyanezt autóval megtenni, számos érv szól emellett is.

Az étel- és italválasztékon kívül a 14 (vagy épp 20) órás út során pihenni és beszélgetni is van lehetőség. A fedélzeten végig jó minőségű, ingyenes wifi fogható. A társalgó- és étkezőkocsi üléseinek háttámláján lévő kis monitorokon interneten szörfölni, játszani és újságot olvasni is lehet – arra azonban érdemes felkészülni, hogy mivel cseh vasúttársaságról van szó, így a cseh lapok vannak többségben.

Egész nyáron vonatozhatunk

Az utazást kevés megálló szakítja meg. A határt azonban odafelé és visszafelé is éjjel 3 óra magasságában lépi át a vonat, így a határellenőrzés miatt az éjszakai ébresztéssel kalkulálni kell. Horvátország és Magyarország kölcsönösen elfogadják egymás védettségi igazolványát, így a magyarok számára – az oltás típusától függetenül – gördülékeny a bejutás déli szomszédunkhoz, amely tárt karokkal várja a magyar turistákat.

Az oltottságot igazoló dokumentumot a határon elkérik – bár tapasztalatunk szerint van, hogy csak szúrópróbaszerűen. Említésre méltó megálló még a horvátországi Ogulin, itt kapcsolják szét a vonatot, a Rijekába/Fiuméba tartó kocsik innentől más irányba veszik útjukat.

Splitből visszafelé délután indul a vonat, és másnap reggelre érkezik Budapestre.

A RegioJet tájékoztatása szerint júniusban és szeptemberben heti három szerelvény közlekedik majd, júliusban és augusztusban pedig minden nap indulnak oda és vissza is a járatok.