Májusban venne repülőrajtot a hazai turizmus

A november óta országos járványzár alatt lévő szálláshelyek májusi újranyitásával kezdené a belföldi szezont a szállodaszövetség, amely úgy látja, hogy a maratoni bizonytalanság akár csődhullámot, a nyár elejére pedig tömeges munkaerő-elvándorlást is okozhat – közölte Baldauf Csaba a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) általános alelnöke a Magyar Nemzettel.

Már korábban is írtunk róla, hogy bizakodó a szektor:

Mint mondta, több régióban a korlátozások kijátszásával bonyolítanak telt házas hétvégéket a szobakiadók, a szabályszerűen zárva tartó hotelek másutt viszont halmozzák a veszteségeket. A szakmabeliek szerint ugyanakkor

turistacsalogató lehet külföldön, hogy az unióban kiemelkedően alakul a magyar lakosság átoltottsága.

Ketyeg a bomba

Az alelnök arról is beszélt, hogy májustól ketyeg a bomba, ami végső soron tömeges csődöket is előidézhet a szektorban, különösen akkor, ha a nyári turizmust követően újabb járványhullám tarolja le az országot, és az ősszel ismét be kellene zárni a szállodákat.

Baldauf kiemelte: hazánk továbbra is vonzó helyszín, ahol sajátságos, kedvező turisztikai helyzet állhat elő. a járványhullámokban megroppant ágazatnak előnyére válhat, hogy európai viszonylatban is kiemelkedő gyorsasággal nő a vakcinázottság a lakosság körében. Az új turizmushoz szükséges biztonsággal a külföldi turisták számára vonzóbb úti céllá válhatunk a többi uniós országhoz viszonyítva.

Szóba került, hogy Horvátországban, Görögországban, a spanyol szigeteken, Máltán már zajlanak a nyári kampányok, nagy erőkkel csábítják a turistákat. Ez globális versenyelőnyt jelent az ottani szállásadóknak, mivel tervezni tudnak a szezonnal. Baldauf Csaba szerint hazánk értékesítési előnyt kovácsolhat abból,

hogy április végére elérhető lehet a 40 százalékos átoltottsági szint, május végére pedig a 60 százalék.

Ezzel a tempóval a Covid elleni kontinentális küzdelem élén járunk, ami egyértelmű vonzerőt jelent a beutazásokhoz.

Mi lesz veled, Budapest?

Egyértelmű, hogy Budapestnek változásra van szüksége, de ez egyik pillanatról a másikra nem működhet. Jellegénél fogva számottevően amúgy sem lehet a vidéki magyarokhoz igazítani a kínálatot. A fővárost csak belföldi vendégekkel megmenteni nem lehet – jelentette ki. Az általános utazási attitűdhöz képest elenyésző távolságok miatt például eleve nem ösztönző a vidékről útnak induló városnézők számára, hogy a nevezetességek felkeresése után egy-két éjszakát eltöltsenek egy fővárosi szállodában.

A szakember hangsúlyozta:

a tisztességes iparági szereplőknek amiatt is sürgető az újraindulás, mert a szállásszolgáltatás összetett hazai piacán a koronavírus mellett eltorzult versenyhelyzet is borzolja a kedélyeket.

Tenni kell a feketézés ellen

Vidéken már jó ideje és most is jellemző a feketén történő szobakiadás – közölte a szakszövetség alelnöke. A szervezet rengeteg jelzést kapott, és több esetben be is bizonyosodott, hogy

az ország több pontján a magán-szobakiadók, vendégházak, panziók üzemeltetői kijátsszák a korlátozásokat.

Azaz úgy bonyolítanak telt házas hétvégéket, hogy a szobákat a november óta meglévő vendégfogadási tilalom ellenére baráti társaságoknak adják ki, ám azt üzleti útként, például egy cég csapatépítő programjaként jegyzik be, ami a bezárás alatt is engedélyezett szolgáltatás.