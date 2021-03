A nyárra készül Amerika

Az Origo cikke szerint az Amerikai Egyesült Államokban a vakcinának és a szálláshelyek rugalmas lemondási politikájának köszönhetően az utazási ipar újra virágzik, legalábbis ami az előfoglalásokat illeti.

A Toluna kutatócég felmérése azt mutatja, hogy az amerikaiak egyre biztosabbak abban, hogy hamarosan útra kelhetnek.

Mintegy 27 százalékuk gondolja úgy, hogy áprilisban már nyaralni indulhat, 42 százalékuk pedig júliusig bezárólag tervez üdülést.

Az USA-ban meghirdetett belföldi repülőjáratok száma a nyári időpontokra meredeken emelkedik. Habár az induló nemzetközi járatok száma még kevesebb, de lassú bővülés február közepe óta már itt is megfigyelhető. A Hopper foglalási mobilalkalmazás adatai is az erősen emelkedő tendenciákról árulkodnak. Február elején már duplájára nőttek a nyári utazásokra irányuló online keresések. A társaság arra számít, hogy a belföldi repülőjegyárak márciusban, a nemzetközi repülőjegyek pedig május közepére kezdenek emelkedni.

Február eleje óta a belföldi szállodai foglalások megháromszorozódtak.

Mint írták, sok New York-i hotel a júliusi és augusztusi hétvégékre már teljesen le van foglalva, valamint a tengerparti szálláshelyek előfoglaltsága is számos esetben 90 százalék feletti. A kereslet megugrása miatt néhány szálloda emelte is a fennmaradó szobáinak árát. Az Airbnb jelentése szerint a lakásbérlés is beindult. Az utazók idén nyáron főként a kis tengerparti városok, valamint a nemzeti parkok közelében terveznek házakat kivenni. Különösen nagy az érdeklődés az udvarral és grillezőhellyel is rendelkező apartmanok iránt. Bár az utazók várhatóan ebben az évben nagyrészt belföldre utaznak, mégis a közeli külföldi úticélok között is akadnak népszerű desztinációk, mint Aruba,Tulum vagy Mexikó.

A vonat-utazásszervező Vacations By Rail várakozásai szerint

Alaszka, Colorado és az Egyesült Államok nemzeti parkjai lesznek a legnépszerűbb úti célok a vonattal utazók számára.

A kereslet már most olyan óriási, hogy a vállalat további indulási dátumokkal egészítette ki a Rushmore-hegyhez a Yellowstone Nemzeti Parkhoz, a Glacier Nemzeti Parkhoz és Grand Canyonhoz induló járatainak menetrendjét. Ugyanakkor az autókölcsönzők árai is szignifikánsan emelkednek.

Az előrejelzések szerint 2021 egyik legforróbb utazási trendje a kempingezés lesz. Úgy tűnik, hogy a bezártság után különösen nagy lett az igény a természetbe való kijutásra. Egy másik foglalási weboldal a Campspot közölte, hogy gyorsan fogynak a kemping helyek, de a lakóautók és sátrak foglalása is nagyot nőtt tavalyhoz képest.