Rekordot döntött a belföldi turizmus

Nyolc százalékkal többet költöttek utazásra a magyarok tavaly, mint egy évvel korábban. A szallas.hu összesítése szerint az elmúlt esztendőkben átlagosan 49 ezer 400 forintért foglaltak szálláshelyet a magyarok. Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest lettek a legnépszerűbb úti célok.

Az egyéjszakás (35 százalék) és a kétéjszakás (33 százalék) kikapcsolódások voltak a legjellemzőbbek, az átlagos foglalási hossz 2,26 éj volt

– mondta Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója. A legtelítettebb nap augusztus 17-e, szombat volt.

A magyarok zöme Siófokot, Hajdúszoboszlót vagy Budapestet választotta, ha belföldi utazásra adta fejét. Balatonfüred, Eger, Hévíz és Zalakaros is megmozgatták az üdülni vágyókat. Gyula, Szeged és Miskolctapolca is sláger úti célok voltak múlt évben. A legolcsóbb foglalás 2500 forint volt, a legdrágább több tízmilliót kóstált. A külföldre indulók a népszerű horvát településeket, valamint a lengyel és osztrák síparadicsomokat látogatták. A legkedveltebb látnivalók várak, fürdők és a Nyíregyházi Állatpark voltak.

Az év végén legtöbben Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Zalakaros és Hévíz szálláshelyeit keresték fel. A legkedveltebb települések közé tartoztak még az utolsó kanyarban Gyula, Szeged, Siófok, Miskolctapolca és Pécs is.

Bár 2020-ban nem bővelkedünk hosszú hétvégékben, azért lesz alkalmunk utazásra. A Szallas.hu előrejelzései szerint a három- és a négynapos hosszú hétvégék iránt is fokozott az érdeklődés. „Aki ilyenkor szeretne utazni, jobb, ha minél előbb foglal, mert a kelendő szálláshelyek hamar elfogynak” – mondta Szigetvári József. Azt is hozzátette, hogy ilyenkor 85-90 nappal előre is foglalnak a vendégek. Érdemes lehet azonban egy-egy szabadnapot is kivenni, hiszen ha hosszú hétvége előtti vagy utáni időszakra tervezünk üdülést, jelentős összegeket takaríthatunk meg.