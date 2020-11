Szeptemberben is a Balatonra mentek a legtöbben

Az első őszi hónapban a belföldi vendégek a tavalyi évhez hasonló intenzitással utaztak, így továbbra is a magyarok tartották mozgásban a hazai szálláshelypiacot. Az MTÜ elemzései alapján a kilencedik hónapban már a négyévszakosan nyitva tartó szállodák teljesítettek a legjobban a Balaton térségben is, ahol a belföldi forgalomélénkítő kampány támogatásának is köszönhetően több mint 150 ezer vendégéjszakát töltöttek el.