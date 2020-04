Több lábon álló cégbirodalmakat is képes megrángatni a válság

Megtizedelheti a válság a topéttermeket, a nemrég még ünnepelt Michelin-csillagos helyek a nemzetközi gasztroturizmus nélkül életképtelenek.

Alapjaiban rendezheti át a koronavírus az egyik legsikeresebb magyar nagyvállalkozó, Gerendai Károly cégbirodalmát is, mivel minden egyes eleme, a Michelin-csillagos Costes éttermek, a Lupa-tónál felépített strandkomplexum, a Budapest Park, az Erzsébet téri óriáskerék, a WAMP dizájnvásárok, az Akvárium Klub és számos nyári fesztivál egyaránt a turizmusból, valamint a szórakoztatóipar tömegrendezvényi szegmenséből él. Gerendai Károly a Világgazdaságnak elmondta:

a járvány hosszú ideig hatással lesz a turizmusra és a tömeges eseményekre, a gazdasági válság pedig az étterembe járási szokásokat is átalakítja majd.

A legnagyobbat a csúcsgasztronómia, pontosabban a fine dining vendéglátás szereplői zuhanhatnak, mivel ez a legköltségesebb éttermi műfaj, ráadásul a vendégkör zöme külföldi gasztroturista volt. Ezért az első magyar Michelin-csillagos étterem, a Costes tulajdonosai számára nem a csillag megőrzése, hanem a túlélés és a kulcsemberek megtartása a cél.

Gerendai kifejtette: a házhoz szállítás esetükben nem megoldás, hiszen a fine dining nemcsak az ételről, hanem a látványos tálalásról is szól, ezért máshogy közelítenek az áthidaló megoldás felé. Még a héten új szolgáltatást indítanak, amellyel a beszállítóiknak is igyekeznek piacot biztosítani, és az éttermi személyzet fizetéséhez is remélnek némi forrást. A csúcsminőségű alapanyagokat kiporciózzák, és technológiailag olyan szintig készítik elő, hogy egy otthoni konyhán is be lehessen fejezni, majd egy recepttel és az elkészítést, tálalást bemutató videóval szállítják ki. A megrendelők DIY-módon maguk készíthetik el a Michelin-csillagos ételeket, ezzel a Costes is bekapcsolódik az otthoni főzés új divatáramlatába.

Az üzletember szerint a topgasztronómiára szűkös évek várnak,

nemcsak a turizmus beindulásáig hátralévő hónapok száma kérdéses, hanem a majdani újrakezdés utáni időszak hossza is, amely attól függ, hogy tudják-e finanszírozni a kezdeti idők veszteségeit. Hosszú időre és nagyszámú külföldi vendégre van szükség a bezárásig elért forgalom visszaszerzéséhez – jegyezte meg Gerendai.

