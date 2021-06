Tömeg lehet az Adrián augusztusban, mindenki akkor utazna

A tavalyi 44 százalékkal szemben idén nyáron már az utazást tervezők 51 százaléka menne külföldre.

A magyarok többsége a koronavírus-járvány miatt továbbra is óvatos utazási terveit illetően: a válaszadók 63 százaléka legkorábban nyár végére tervez utazást – derül ki a Netrisk.hu felmérésére érkezett közel 6000 válaszból. Mivel az utazási szabályok még mindig napról-napra változtnak, és még Európán belül is nagyon eltérők lehetnek, ezért azoknak is, akik külföldi utat terveznek a nyárra, a fele a környező országokba, autóval indulna útnak. Közülük is az év eleje óta a legtöbben Horvátországot választják.

Az utazásokkal kapcsolatos nagyfokú bizonytalanságot jelzi, hogy az összes válaszadónak az 51 százaléka mindenképpen saját szervezésben, egyénileg utazik, általában egy hétre. A válaszadók 43 százaléka éppen egyhetes, további 32 százaléka pedig néhány napos utazásra vállalkozik az idei szezonban.

Az év első öt hónapjában a Netrisk.hu oldalán utasbiztosítást kötők egyharmada négy országot keresett fel: Horvátországot (10%), Németországot (9%), Ausztriát (8%) és Svájcot (7%), de az átlagos nyaralási célpontok kiesése miatt jelentősen megnőtt a távolabbi, egzotikusabb úticélok aránya: Egyesült Arab Emírségek (6%), Maldív-szigetek (3%)Egyiptom (3%), Mexikó (2%).

Ezek az utak jellemzően hosszabb ideig is tartanak, és magasabb térítési limiteket is igényelnek, ennek köszönhetően 2021 eddigi időszakában egy utas átlagosan 11 700 forintért vett utasbiztosítást, ami átlagosan harmadával magasabb, mint 2019 első öt hónapjában (8 800 Ft).

A határokon belüli utak fókuszba kerülése megnövelte az érdeklődést a belföldi utasbiztosítások iránt, bár ezek népszerűsége továbbra is elmarad a külföldre szóló biztosításokétól. A válaszadók 30 százaléka jelezte, hogy ilyen biztosítást belföldi útra is kötne. Igaz, további 18 százaléknyian nem is tudnak erről a lehetőségről.

– magyarázza Cseh Anett, a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője.

Az utazásra készülők 81 százalék az utasbiztosítás kiválasztásakor figyelembe veszi, hogy az milyen jellegű és szintű Covid-19 fedezetet tartalmaz.

A MABISZ adatai szerint a Covid-19 drámai hatást gyakorolt az utasbiztosításokra: míg 2019-ben a hazai biztosítók utasbiztosítási díjbevétele elérte a 18 milliárd forintot, tavaly ez az érték alig kerül 6,4 milliárd forint fölé.