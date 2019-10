Új szálloda nyílt Nyíregyházán

Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere ünnepélyes keretek között adta birtokba Nyíregyháza legújabb szállodáját, a Hunguest Hotel Sóstót. A megyei jogú város és térsége 2011-től a következetes és egymásra épülő fejlesztéseknek, valamint a hatékony marketingtevékenységnek köszönhetően nemcsak a belföldi, de a külföldi turisták körében is kedvelt célpont lett. A turisztikai vendégforgalmi adatok évről évre jelentős növekedést mutattak.

Az új, minőségi szálláshely megvalósítására Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő ideális helyszínnek bizonyult, hiszen azt 2013-ban nemzeti gyógyhellyé minősítették, a településrészen pedig a fejlesztési program keretében már számos beruházás és új turisztikai attrakció megvalósult.

A Kormány a Modern Városok Program keretében kötött együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, melynek része volt egy 4 csillagos wellness-, konferencia szálloda építése. A kivitelezés 2017. májusában kezdték meg 900 millió forintos önerőből, körülbelül 3,1 milliárd forintos támogatással.

Az október 25-én nyitó wellness- és konferenciaszálloda Nyíregyháza legkomplexebb szolgáltatásokat nyújtó szálláshelye. Az egyetlen olyan szálloda, ahol a szobaár tartalmazza a fürdőbelépési jogosultságot is.

Az Aquarius fedett élmény- és parkfürdőben, 22 medence és számos szolgáltatás várja a vendégeket 10 hektárnyi zöld környezetben.

A hotel az Európa legjobb állatkertjének megválasztott SóstóZOO, illetve Kelet-Magyarország egyetlen szabadtéri skanzenjének, a Sóstói Múzeumfalu szomszédságában van. A több mint 9 ezer négyzetméter alapterületű, új, 123 szobás, négycsillagos szálloda szolgáltatásai üzleti turizmusra is ideálisak. A belvárostól ugyanis pár percnyi autóútra van, 200 fős konferenciaterme pedig igény szerint akár 4 részre is szekcionálható, vagyis üzleti megbeszélések, tárgyalások, illetve céges tréningek számára is megfelelő.