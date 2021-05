Újabb árverést hirdettek a Rác fürdőre

Márciusban lefújták, most újra meghirdették a Rác fürdő és szálloda árverését. Cirka ötmilliárdról indul a licit, a fürdő alatti földterület továbbra sem eladó.

Ismét meghirdette a Rác fürdő árverését a felszámoló, idén már második alkalommal. A Nemzeti Reorganizációs Kft. közleménye szerint ezúttal a helyszín a Széchenyi Gyógyfürdő márványterme, az időpont pedig május 31., amikor a Rác Nosztalgia Kft. vagyonára,

a Rác fürdő- és a 67 szobás vadonatúj hotel épületére ezúttal is csak együtt, a komplexumra 5088 milliárd forintos minimálár ellenében lehet jelentkezni

– írta meg a 24.hu.

Két hónappal ezelőtt, március 11-én jelent meg az Elektronikus Értékesítési Rendszer online felületén március 26-i kezdőnappal, a jelenlegivel megegyező kikiáltási árral az árverés, amit március 25-én a titkosítás sérülésére hivatkozva érvénytelenítettek. Ezt követően megkerestük a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t de kérdésünkre csak a tényt közölték, miszerint az érvénytelenítés megtörtént, de arra nem kaptunk választ, hogy mi a felszámoló szándéka a történtek után.

Bár az egy évtizede megépült, de soha meg sem nyitott fürdőt és a felújított, de ugyancsak háborítatlanul pusztuló fürdő mindegyikét felújítandó állapotban kínálták a vevőknek, a kérdés nem az, hogy ki vállalkozik majd a sokmilliárd forintos felújításra, hanem az, hogy a fővároson kívül lesz-e más jelentkező is.

Érdeklődők már az online árverési felületen is feltűntek, megtekintési időpontot és részletkérdéseket akartak pontosítani. A licit kiírója, a felszámoló cég feltüntette ugyanis, hogy az ingatlanok alatti telek nem része az árverésnek. A licitre készülők előtt nem maradt titok, hogy a leendő új tulajdonos kockázata a vízhasználati megállapodás megkötése a jogosult Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt-vel, amely a fővárossal együtt összességében több százmillió forint értékű követeléssel szerepel a tulajdoni lapon is. A Rác fürdő és hotel iránt az árverési felületén érdeklődő egyik cég vezetője azt firtatta, hogy előfordulhat-e akár az is, hogy a jogosult nem köt megállapodást, vagy ennek csupán az árban való megállapodás lehet a kérdése. A fürdő 7 százaléka, vagyis az épületek alatti földterület a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, ez továbbra sem része az árverésre kínált komplexumnak. Tovább árnyalja a helyzetet, hogy

több milliárd forintnyi jelzálog terheli az ingatlant, amire elővásárlási joga van az államon kívül a fővárosi és az I. kerületi önkormányzatnak, valamint két a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-nek,

utóbbi cég, a fővárosi önkormányzat tulajdona, miközben tetemes, mintegy nyolcmilliárd forintnyi jelzálogjogot is birtokol.

A főváros előző és jelenlegi vezetésének nyilatkozatai szerint a luxushotel és fürdő megvásárlására a budapesti városvezetés készül, az ingatlan vételárára már korábban megszavazta a közgyűlés a szükségesnek vélt forrást, eszerint a célra hétmilliárd forintot szánnak most. A Világgazdaság ingatlanfejlesztői szakértők nyilatkozatai alapján korábban azt közölte, hogy a komplexum felújítása a vételárral megegyező összegű költség lehet, és a sokmilliárdos beruházás a tervezés azonnali startja esetén is 2024 előtt aligha valósulhat meg. Ez lényegében nem számítana megkésettnek, a nemzetközi turizmus felpattanásával amúgy sem számolnak korábban a piaci szereplők.