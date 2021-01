Zsúfolt városok helyett különlegességek

Egyik napról a másikra aligha tér vissza a pandémia előtti időszak prosperitása a turizmusban, a pihenésre és kalandra vágyóknak addig is több alternatíva kínálkozik, főként, ha már megkapták az oltást.

A túlzott turizmus visszaszorításáért éveken át küzdő Velence, Dubrovnik, Athén és Barcelona tavaly a vírus hatására váratlanul megtapasztalhatta a külföldi és belföldi vendégek hiányát. Sőt a Financial Times (FT) szerint idén is meglehetősen néptelenek ma­radnak a 2019-ben még tömege­sen látogatott mediterrán vá­ro­sok. Mivel a legtöbb országban az idősekkel kezdik a társadalom átoltását, elképzelhető, hogy né­hány szerencsés nyugdíjas csoportnak egyedülálló élményben lesz része – írja a brit lap. Aki az oltás után veszi a bátorságot és útnak indul, olyan készséges szállásadókra és vendéglősökre találhat, mint még soha.

Valóban azt látjuk, hogy a tapasztaltabb utazók szívesen felkeresnék kedvenc nyaralóhelyeiket a szükséges oltás megszerzését követően, még mielőtt a turisták derékhada ismét felkerekedik

– mondta el az FT-nek Ted Wake, a londoni Kirker Holidays menedzsere. Az egyik nyolcvan körüli hölgy például, aki a cég régi ügyfeleként augusztusban járt Velencében, most írt Wake-nek, hogy ez volt az utóbbi évek legcsodálatosabb utazása, amely az 50-es években tett első itáliai útjára emlékeztette, ezért márciusban előreláthatólag meg is ismétli.

Hazai kalandtúrák

A másik meghatározó turisztikai trend a színvonalas belföldi út és kalandtúra. Az Egyesült Királyságban októberben alapították meg kiszolgált brit katonák a Wildnis utazási irodát, amely tavasztól kínálja – a luxust nomád életérzéssel ötvöző – útjait a Skót-felföldre. Land Rover Defenderekkel viszik a résztvevőket például vadvízi és tengeri kajakozásra, profi séfek készítik az ételeket nyílt tűzön, és mindez négy napra egy személynek 3000 fontba kerül. Az Egyesült Államok vadregényes vidékein szafari stílusú táborozásokat szervező Under Canvasnál is már majdnem minden utat lefoglaltak.

Egyszer az életben lakatlan vidékekre

A természetközeli utakra nemcsak országon belül nagy az igény, távoli földrészek lakatlan tájaira is sokan ellátogatnának. A Geordie Mackay-Lewis és társai által alapított Pelorus iroda egyebek között Afrikába és az Antarktiszra szervez turistaexpedíciókat. A cégnél már most készülnek az idén december 4-én a Déli-sark közelében látható teljes napfogyatkozásra, amelyet fizető vendégeik a Union Glacier-gleccser közelében nézhetnek majd végig. A 12 napos program fejenként 40 ezer fontba kerül. Erősen érzékelhető náluk is, hogy növekszik az érdeklődés, amióta elérhető közelségbe került a vakcina. Mint Mackay-Lewis elmondta, az ilyen típusú turizmusra jellemző az „életben egyszer” életérzés, nemrég például valaki az ötvenedik születésnapja afrikai megünneplésének megrendezésére kérte fel az irodát.

Rejtekhely a szigeteken

Mind kedveltebbek a vírus ellen védelmet nyújtó szigetek is, jelenleg – Sarah-Leigh Shenton, a Red Savannah túraoperátor marketingigazgatója szerint – a Maldív- és a karibi szigetek viszik el a pálmát, de újra nő a kereslet a Földközi-tenger iránt is. A Menorcáról online információkat gyűjtő érdeklődők száma a Red Savannah-nál 14 százalékkal, az Ibizáról tájékozódéké pedig 77 százalékkal gyarapodott az előző év azonos időszakához mérten, a görög szigetek esetében 52 százalékos a növekedés. A szicíliai és korzikai villákat bérbe adó Thinking Traveller utazási irodánál pedig már csak a legritkább esetben lehet nyári szálláshoz jutni.

Közkedvelt a turisták körében az Adriai-tenger és Dalmácia is, de ahelyett, hogy luxushajókon utaznának, most inkább kis méretű jachtokat bérelnek. A Sail Dalmatia utazási iroda szerint tavaly rengeteg új ügyfelük volt, akiknek a 80 százaléka először bérelt jachtot. A biztonságos környezet elnyerte az emberek tetszését – mondta Dora Vulic cégalapító. A 2021-es foglalásokból már látszik, hogy a trend folytatódni fog – tette hozzá.