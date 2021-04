A Paycom tulajdonosa lett a legjobban fizetett csúcsmenedzser

Elon Musk és Tim Cook után újabb név tör be a legjobban fizetett cégvezetők listájára. A Paycom Software Inc. alapítója, és elnök-vezérigazgatója Chad Richison – számolt be róla a The Wall Street Journal.

Az Oklahoma City-i milliárdosnak a tavalyi évre vonatkozóan 211 millió dollárt ítélt meg a Paycom

– derült ki a vállalat múlt héten az Értékpapír és Tőzsde Bizottsághoz benyújtott éves nyilatkozatából.

A nem mindennapi fizetési konstrukció értelmében a korlátozott részvények értékesítése több mint 2 milliárd dollárral járulhat hozzá Richison vagyonához az előttünk álló évtizedben.

A Paycom szerint a bér a részvények teljesítményén alapul, és a csúcsmenedzser csak akkor kapja meg a gigantikus gázsit, ha a vállalat árfolyama megduplázódik.

Richison 2020-as jövedelme az Institutional Shareholder Services becséles szerint megközelítette a 700 millió dollárt. Az 50 éves ügyvezető 1998-ban alapította a szoftvercéget, és azóta a vállalat első embereként tevékenykedik. Egyúttal ő a Paycom legnagyobb részvényese is, 3,2 milliárd dolláros részesedése van a cégben.

A tavalyi évben tapasztalt részvénynövekedés köszönhetően Richison jegyet váltott magának a Forbes magazin által vezetett milliárdosok listájára is.

Az eredetileg bérszámfejtő végzettségű milliárdos nemrég csatlakozott a Warren Buffett és a Gates-házaspár által vezetett The Giving Pledge alapítványhoz, a filantróp szervezet azt tűzte zászlajára, hogy tagjai jelentős vagyonuk felét jótékony célokra fordítják.