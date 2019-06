A régióban csökkent, Magyarországon stagnált a vállalatfelvásárlási piac tavaly

A globális folyamatokkal ellentétben 2018-ban Kelet-Közép-Európában csökkent a vállalatfelvásárlások száma, ezért a magyar piacon tapasztalt stagnálás pozitív eredménynek számít régiós összehasonlításban – ez derült ki a Deloitte magyar piacot vizsgáló vállalatértékesítési és felvásárlási (M&A) piaci tanulmányából.

A cég közleménye szerint a globális M&A piac a tranzakciók számát tekintve három éve töretlenül nő, értékben két év stagnálás után 2018-ban 12 százalékot bővült. Ennek ellenére a kelet-közép-európai régió M&A piaca immár második éve csökken:

tavaly 347 vállalatfelvásárlást bonyolítottak, ami 7 százalékos mérséklődés 2017-hez képest.

Míg a régióban csökkent, Magyarországon stagnált a piac: az 5 millió dollár összértéket meghaladó tranzakciók száma 2017-hez hasonlóan 25 volt. A stagnálást a regionális befektetői hangulat okozta, mivel a magyar piac hosszú évek óta a régiós M&A piac 7-9 százalékát teszi ki és együtt mozog az ottani trendekkel – fejtette ki Bíró Balázs, a Deloitte magyarországi pénzügyi tanácsadási üzletágának vezetője a közleményben.

A tanulmány kiemeli:

jóllehet a tavalyi cégfelvásárlások csupán töredékénél publikus a vételár, a tranzakciók közül kiemelkedik a PPF Group N. V. ügylete, amellyel 2,8 milliárd euróért megvásárolta a norvég Telenor S. A. telekommunikációs társaság kelet-közép-európai operációját,

így a bolgár, szerb és montenegrói leányvállalatok mellett a Telenor Magyarországot is.

Emellett 2018 meghatározó piaci eseménye volt a Trigránit építőipari vállalkozás értékesítése is. Ennek során a tulajdonos TPG Real Estate a Revetasnak értékesítette a Trigránitot. A vételár nem nyilvános, de az értékesített eszközérték meghaladta a 450 millió eurót. 2018 második felében zárult a GE régiós fényforrás- és globális autólámpa üzletágának eladása, melyet Joerg Bauer a GE korábbi magyarországi vezetője vásárolt meg

– írták.

A tanulmány szerint Magyarországra továbbra is jellemző az M&A piac diverzifikáltsága. Számszerűen a legtöbb cégértékesítés a fogyasztói, az ipari és a szolgáltatási ágazatokban zajlott le, e három szektor a teljes piac csaknem felét adta. Az előző évhez képest jelentős erősödést mutatott azonban az IT szektor is, a pénzügyi szektorban viszont a 2017-es 4 tranzakcióval szemben tavaly mindössze egy ment végbe. Tranzakciós érték alapján egyértelműen a telekommunikációs szektor dominált 2018-ban, a már említett Telenor felvásárlásnak köszönhetően.

Közölték: a magyar M&A piacon az elmúlt évekhez hasonlóan tavaly is nőtt a magyar befektetői aktivitás. A tranzakciók kétharmadánál volt a vevő és az eladó is magyar. Ugyancsak jellemző a magyar cégfelvásárlásokra, hogy a régióból csekély számú befektető érkezik, ezzel szemben a nyugat-európai felvásárlók adják évek óta a piac 20-30 százalékát. A tengerentúli befektetők a régiós befektetőkhöz hasonlóan limitált aktivitást mutatnak. Közülük az Egyesült Államok emelhető ki, 2017-ben és tavaly is két-két felvásárló érkezett Magyarországra.

A Deloitte tanulmánya kitért arra is, hogy 2018-ban mind a lakóingatlanok, mind a kereskedelmi ingatlanok piaca régen látott mértékben szárnyalt Magyarországon. Tavaly a kereskedelmi ingatlanok befektetési volumene elérte az 1,8 milliárd eurót, ami csak 3 százalékkal marad el a kimagasló 2017-es értéktől.

Idén a magyar gazdaság gyors ütemű növekedése folytatódhat, így az ingatlanpiac iránti erőteljes befektetői érdeklődés 2019-ben is megmaradhat. A piaci hozamok a hosszú távon fenntartható szint közelében vannak. A tranzakciók volumene az elmúlt évekhez hasonló maradhat, hiszen a kínálat jelentős bővülésére nem lehet számítani – mondta a közleményben Kohári Gábor, a Deloitte Magyarország ingatlan-tanácsadási szakértője.