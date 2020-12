A vállalati hitelek negyede garantált lehet

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. immár 2200 milliárd forintig terjedő garanciát vállalhat a vállalati hitelekre, s az idén jó eséllyel kimerülő Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretét is 700 milliárdra emelték, hogy jövőre is folytatódhasson – nyilatkozta Búza Éva, a társaság vezérigazgatója.

A kormány 2200 milliárd forintra emelte a Garantiqa garanciavállalási keretét. A társaság eddig minden ötödik hitel mögött ott állt, az emeléssel akár minden negyedik vállalati hitelforint mögött ott lehet a garancia. Nem túlzás ez? Van erre nemzetközi példa?

Túlzásnak semmiképpen nem mondanám, de az igaz, hogy a hazai garanciaszervezetek kezességvállalási aktivitása már a koronavírus-válság előtt is magas volt nemzetközi szinten. Tavaly a kezességvállalási portfólió GDP-hez viszonyított aránya Magyarországon 2,1 százalékos értéket mutatott. De 2020 egy rendkívül speciális év. Bár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) novemberi stabilitási jelentésében úgy fogalmaztak, hogy a koronavírus okozta gazdasági helyzet áthidalását elősegítő garanciaprogramok keretösszegei nagymértékben meghaladják a korábban itthon jellemző hitelgarancia-portfóliók értékeit, ám az MNB megállapította azt is, hogy a hazai új garanciaprogramok GDP-arányos nagysága elmarad az Európai Unióban a válság nyomán hozott hasonló intézkedések átlagától. A járvány előtt Magyarországon volt a legmagasabb a garanciaportfóliók gazdaság méretéhez viszonyított aránya az EU-ban, az új programok keretösszegei viszont nemzetközi összehasonlításban alacsonynak tekinthetők. A járvány második hullámával, az esetszámok újbóli növekedésével és az őszi szigorítások gazdasági kockázatainak erősödésével pedig azt mondhatjuk, hogy továbbra is rendkívül nagy az igény az állami hitelgarancia-programokra. Ennek a helyzetnek a kezelését segíti a kormánydöntés, amely a kezességvállalási tevékenység válságkezelésre dedikált keretösszegeinek jelentős mértékű emeléséről szól. Eszerint a Garantiqa kezességvállalásaihoz kapcsolódó keretösszeg 2021-re 1500-ról 2200 milliárd forintra emelkedik, és a Garantiqa Krízis Garanciaprogramot 2021-re is meghosszabbítják.

Korábban elhangzott, hogy a Krízis garanciaprogram kerete felülről nyitott. A kormánydöntésben szereplő 700 milliárdos tétel meddig elég, hol tartanak most?

A Garantiqa Krízis Garanciaprogram a tavasz végén 500 milliárd forint keretösszeggel indult a gazdaságvédelmi akcióterv részeként. A program népszerűsége kiemelkedő, a legfrissebb adataink szerint idén november 30-ig 445 milliárd forint összegben vállaltunk kezességet a programban, és úgy látjuk, hogy az eredetileg tervezett keretösszeg felülteljesülése várható. Ezért ad lehetőséget a további időszakra a keretemelés.

Méri a Garantiqa, hogy milyen hitelcélt támogat a garancia? Milyenek az arányok a likviditási és a beruházási hitelek esetében? Őszre eredetileg az volt a várakozás, hogy a likviditás biztosításán túl megnő a beruházási hitelek állománya, ám kérdés, hogy a második hullám kapcsán ez bekövetkezett-e.

A kifejezetten a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítése érdekében elindított, maximum hatéves futamidejű ügyleteket támogató Garantiqa Krízis Garanciaprogram egyértelműen a vállalkozások likviditási problémáinak kezelésében nyújt segítséget. Az idő előrehaladtával ugyanakkor világossá vált, hogy koronavírus okozta járvány hatásai mélyebben és hosszabb távon érintik a vállalkozások működését, így jelentős igény mutatkozott a kedvező feltételekkel elérhető kezesség kiterjesztésére a hosszabb futamidejű, beruházási típusú hitelekre is. Ezért indítottuk el október 22-től a beruházási hiteleket célzottan támogató Garantiqa Krízis Garanciaprogram Investment Hitelgarancia termékünket. Mivel ez egy új termék, a megalapozott értékeléshez egyelőre nem áll rendelkezésre elégséges adat, de arra számítunk, hogy a hosszabb futamidejű, beruházási hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások aránya a jövőben növekedni fog.

Az MNB szerint a bankok hitelállományának a 6-10 százaléka számít kockázatosnak a mostani helyzetben. A Garantiqánál mekkora moratórium utáni állományromlással számolnak? Megvan ennek a fedezete, illetve mibe kerülhet ez a kezességvállaló államnak?

Az eddigi tapasztalataink és a banki partnereink jelzései is azt mutatják, hogy a vállalkozások likviditási helyzetét a törlesztési moratórium érdemben tudta segíteni, és biztos vagyok abban, hogy a törlesztési moratórium meghosszabbítása a nehéz helyzetbe került cégeknek továbbra is tényleges segítség lesz. Azt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a járvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében hozott intézkedések kiegészítik egymást, és ezekben a Garantiqa kezességvállalásának is fontos helye van. Sőt azt mondhatom, hogy mivel a Garantiqa és az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatban megjelenő kiemelten fontos gazdaságpolitikai elvárás az anticiklikus működés, az MFB csoport tagjai minden rendelkezésükre álló eszközzel támogatják, hogy a pénzintézetek fenntartsák a vállalatok finanszírozását. A mi oldalunkon megjelenő kockázatokról pedig azt tudom mondani, hogy a kezességvállalások jövőbeni lehetséges kiadásai mind a Garantiqánál, mind az állam oldalán biztosítva vannak. Fontos kiemelni, hogy az állam szempontjából az intézményi kezességvállalás egy igen hatékony gazdaságpolitikai intézkedés, hiszen a garanciaprogramok az állam számára relatíve alacsony és időben elnyúló, jól porlasztható költséget jelentenek, miközben a gazdaságban azonnal éreztetik anticiklikus, gazdaságtámogató hatásukat. Az intézményi kezességvállalás kifejezetten alkalmas eszköz arra, hogy a hazai kkv-k széles köre hozzáférhető, egyedileg kisebb összegű állami támogatások révén bankképessé váljon, és olcsóbban jusson hitelhez.