Az Amazon támogatja a marihuána legalizálását

Az Amazon támogatja a kannabisz szövetségi szintű legalizálásáról szóló amerikai törvényjavaslatot, és csak indokolt esetben teszteltetné a céghez jelentkezők marihuána fogyasztását – számolt be a Reuters. Dave Clark, a vállalat vezérigazgatója egy blogbejegyzésben az írta, hogy támogatják az úgynevezett More-törvényt, amely elfogadása esetén szövetségi szinten legalizálná a marihuána fogyasztását az Egyesült Államokban.

A múltban sok munkáltatóhoz hasonlóan elbocsátottuk az Amazontól azokat az alkalmazottakat, akikről kiderült, hogy marihuánát fogyasztottak. De látva, hogy merre tart a törvényi szabályozás, változtatunk

– közölte a vezérigazgató. A vállalat közölte azt is, hogy csak akkor vizsgálja az állásokra jelentkezőknél a marihuána használatát, ha a pozíciót az amerikai közlekedési hatósága ellenőrzi. Azonban csak a kannabisz teszteket szüntetik be, más kábítószerek fogyasztását továbbra is tesztelik a munkavállalóknál, továbbra is a törvényi szabályozás keretein belül.

Az orvosi és rekreációs kannabisz használatot egyre több amerikai államban legalizálták, köztük Kaliforniában és Washington államban, ahol az Amazon székhelye is van. Az e-kereskedelemmel foglalkozó cég, mint sok nagyvállalat, eddig sem működött együtt a növekvő marihuána-iparral, nem engedélyezte a drog értékesítését a saját platformján és az alkalmasazottainak tiltotta a kannabisz fogyasztását.

Az Amazon továbbá bejelentette, hogy módosítja a munkavállalók termelékenységét nyomon követő rendszerét is. A cég percre pontosan képes volt ellenőrizni az alkalmazottak munkavégzését: beleértve a becsomagolt árúk mennyiségét, vagy akár a pihenőidők hosszát is. Dave Clark közlése szerint hosszú távon átgondolják a korábban alkalmazott rendszert, és igyekeznek az alkalmazottaknak több időt biztosítani a zaj nélküli pihenésre, hiszen így visszatérhetnek a „program eredeti céljához”.

A vállalat ellen nemrég jogi eljárás is indult:

egy az Amazonhoz jelentkező férfi márciusban azért nyújtott be keresetet New Yorkban, mert állítása szerint a cég a marihuána fogyasztása miatt utasította el a jelentkezését.

A városi szabályozás bizonyos munkakörök – gépek kezelése vagy nehéz berendezések mozgatása – esetében tiltja, hogy a munkavállaló marihuánát fogyasszon, azonban a felperes szerint a raktárosi pozíciónál ez a kitétel nem állta meg a helyét. Több nagyváros és állam is hasonló törvényt fogadott el, mivel az elmúlt években több mint egy tucat állam legalizálta a marihuánát.