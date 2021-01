Bajban a magyar autógyártás is

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár tíz napig szünetelteti a termelését, a győri Audi pedig két héten keresztül csak egy műszakban folytatja a gyártást a globális alkatrészhiány miatt. A Suzuki termelésében egyelőre nem okoz fennakadást a hiány.

Elektronikaialkatrész-hiány miatt kerültek bajba az autógyárak, ugyanis jelentősen megnőtt a félvezető komponensek iránti kereslet, ezért világszerte tapasztalhatók a beszállítói nehézségek az alkatrészellátásban. A kialakult helyzet a magyarországi gyárakat is érinti:

a kecskeméti Mercedes-Benz az aktuális beszállítói helyzethez alakítja a termelési programját, azaz a nehézségek miatt január 20. és január 30. között szüneteltetni fogja a termelését

– közölte a Világgazdasággal a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

Győrben is hasonló a helyzet, az Audi Hungaria úgy döntött, hogy az alkatrészhiány miatt ezen a héten, illetve

a jövő héten csak egy műszakban termel

– válaszolt lapunk kérdésére Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria Zrt. kommunikációs vezetője. Hozzátette: a csoport minden gyárában előfordulhat átmenetileg csökkentett műszak vagy részleges műszaklemondás, főként a járműgyártás terén, ugyanakkor a Volkswagen konszern nagy erőkkel dolgozik a probléma mielőbbi megoldásán.

A Magyar Suzuki termelésében viszont egyelőre nem okoz fennakadásokat a globális alkatrészhiány, és – a vállalat lapunknak adott tájékoztatása szerint – beszállítóikkal együtt azon dolgoznak, hogy folyamatos maradjon a gyártásuk ellátása.

Az autóipar elektronikai alkatrészeinek ellátásában azért jelentkeznek fennakadások, mert a csipgyártó vállalatok egy része a koronavírus-válság nyomán tavaly bekövetkezett autóipari leállások miatt

átállt a szórakoztatóelektronikai alkatrészek gyártására.

Az ismét fellendülő autóipari termelés viszont emiatt kifogyott az alkatrészekből.

Az alkatrészhiány a legtöbb német autógyárat is érinti, és egyre nagyobb problémát okoz nekik, többen kénytelenek voltak átállni rövidített munkaidőre. Az Audi a németországi ingolstadti és neckarsulmi üzemeiben mintegy 10 ezer alkalmazottat kénytelen rövidített munkaidőben foglalkoztatni. A Volkswagen már tavaly decemberben is jelezte az elektronikai alkatrészek ellátásában jelentkező fennakadásokat. A vállalat szintén tegnap vezette be a rövidített munkaidőt az emdeni üzemben, előreláthatólag két hétre, az intézkedés mintegy 9 ezer alkalmazottat érint majd. Egyes munkaterületeken azonban továbbra is teljes munkaidőben dolgoznak, például a karosszéria-présüzemben és az elektromos autók új gyártósoránál.