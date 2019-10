Bejelentették a Central European Startup Awards magyar nyerteseit

A Magyarországról indult kezdeményezés, melynek célkitűzése, hogy a régió 10 országának innovációs közegét megtalálja és összekapcsolja egymással, idén már hatodik éve hívja versenyre nemcsak a startupokat, hanem befektetőket, közösségi irodákat, nagyvállalati akcelerációs programokat, és még sok egyéb szereplőjét a startup ökoszisztémának.

Idén a régió több mint 5 000 jelöltje közül hétfőn este jelentették be hat nemzet (Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovénia) országos szintű nyerteseit. A díjátadót online is közvetítette a RECnGO nevű hazai startup saját megoldásával – derült ki a szervezők közleményéből.

Az eseményen, amit az MKB Fintechlab és a Solus Capital is támogatott, körülbelül 150 résztvevő volt jelen, amit a Microsoft Startup Night networking eseménye követett.

Az este során bejelentett nyertesek regionális szinten versenyeznek tovább, immár a többi résztvevő ország nyerteseivel. A regionális nyerteseket december 21-én Bukarestben hirdetik ki. Az eseményre a magyar nyertesek utazását és szállását a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala anyagilag támogatja.

A nyertesek listája:

Startup of the Year: Recart

Best Newcomer: TrustChain

Best Accelerator or Incubator Program: OTP Startup Program

Best AI/ Machine Learning Startup: Neticle

Best Fintech Startup: Brokerchooser

Best Coworking Space: HubHub Budapest

Best IoT Startup: Haris Digital Engineering

Best Smart City Solution: Parkl

Best Social Impact Startup: BOOKR Kids

Best Software Development Partner: Supercharge

Digital Nomad/Freedompreneur of the Year: The Paradise Project

Female Role Model of the Year: Horváth Dorka

Founder of the Year: Deliága Ákos

Investor of the Year: Day One Capital

Best Blockchain Startup – egyedüli jóváhagyott induló a kategóriában: Everprove

Best Health Tech Startup – egyedüli jóváhagyott induló a kategóriában: SignAll