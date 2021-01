Bizakodva áll az idei évhez a Volkswagen

Eladásainak tekintélyes mértékű emelkedésére és piaci részesedésének a növekedésére számít az idén legfontosabb piacán, Kínában a Volkswagen konszern.

Jó okunk van azt feltételezni, hogy a Volkswagen piaci átlagnál nagyobb növekedést érhet el az idén

– jelentette ki Stephan Wöllenstein a Volkswagen kínai üzletágának az igazgatója. A kínai piacon eladott autóknak közel ötöde, 19,3 százaléka jelenleg is a Volkswagen csoport gyártmánya.

Rainer Seidl, a Volkswagen kínai érdekeltségének az alelnöke szerint a kínai autópiaci forgalom az idén az ország bruttó hazai termékének a növekedésével nagyjából megegyező ütemben bővülhet. Közgazdászok átlagosan nyolc százalékot meghaladó GDP-növekedést várnak az idén Kínában. A koronavírus-válság miatt tavaly 9,1 százalékkal csökkent a Volkswagen forgalma Kínában, miközben az autópiaci forgalom átlagosan hat százalékkal csökkent, az ország bruttó hazai terméke pedig 2,3 százalékkal növekedett.

Az év második felében a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően már csak lokális fertőzési gócok alakultak ki Kínában, a gazdasági növekedés normalizálódott.

A második fél évben jelentős mértékben fellendült az autópiaci értékesítés is. Stephan Wöllenstein szerint a kínai autópiac már nem csak a koronavírus-válság következményein tette túl magát, de az Egyesült Államokkal 2018-ban kialakult kereskedelmi feszültség is oldódni látszik. Véleménye szerint a kínai autópiaci forgalom 2021-ben eléri a koronavírus-válság előtti 2019-es szintet.

Problémát jelenthet azonban az autóipar számára az elektronikai alkatrészek hiánya, ami már jelenleg is fékezi a gyártás felfuttatását.

A Volkswagen decemberben emiatt 50 ezerrel kevesebb autót tudott gyártani Kínában a tervezettnél.

Wöllenstein szerint az elektronikai alkatrészek hiányával még az idei első negyedévben számolniuk kell, a második negyedévre azonban már oldódni fognak a fennakadások. „Ez is megmutatta milyen sérülékeny tud lenni az ipar akár egyetlen elektronikai alkatrész hiánya miatt is” – mutatott rá, hozzátéve, hogy a Volkswagen „éjt nappallá téve” dolgozik a fennakadás okainak a felszámolásán.

A Volkswagen az elektromos mobilitás lendületes kínai növekedéséből is ki kívánja venni a részét. Az idén megjelenő 25 új modelljéből 13 elektromos változatban is kapható lesz. Kínában az átlagos autópiaci értékesítés csökkenése mellett is az elektromos autók eladása tavaly 7,4 százalékkal 1,15 millió darabra emelkedett. Peking az elektromos hajtással ellátott autók részarányát 2025-ig 20 százalékra kívánja emelni az új autók értékesítésében.