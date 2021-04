Dőltek a rekordok a Duna House-nál

Erős első negyedévet zárhatott a Duna House (DH), ez derül ki a társaság által közzétett előzetes számokból. A jelentős volumennövekedést tükröző beszámoló hatására tegnap a 450 forintos mindenkori rekordárfolyam közelébe lendült a kurzus, de a 444 forintos szintről lecsorgás következett. A részvény még így is bőven felülteljesít az év elejétől számított 19 százalékos árfolyamplusszal.

A Duna House több tekintetben is rekorddöntéssel kezdte az évet, mindehhez persze az kellett, hogy a lakóingatlan-piac tíz éve nem látott hőfokon kezdjen,

ez részben – mutat rá a beszámoló – az állami családtámogatási programoknak, valamint a Covid–19-járvány miatt átalakuló keresletnek köszönhető.

A negyedév teljesítménye a cégcsoport történetében az egyik legjobb lett, a realizált 3,39 milliárd forintos ingatlanközvetítési jutalék 36,5 százalék éves alapú növekedést takar.

Az emelkedés egyébként akkora volt, hogy csak önmagában a magyar divízió hozta – 2,48 milliárd forintot elérve – a 2020 első negyedévi csoportszintű jutalékszámokat. Emellett sikerült felülmúlni 16,3 százalékkal az eddigi legjobb negyedévet, a tavalyi harmadikat. Itthon 31,4 százalékos, míg a lengyel piacon 60,3 százalékos volt az ingatlanközvetítésért kapott jutalék növekedése. A DH-piacok közül egyértelműen a lengyel van most igazán felfutóban, szépen nő az irodaszám, gyarapszik a rájuk eső átlagos bevétel, és a trend folytatódására számít a cég vezetősége.

Ahogy felpörögtek az ingatlan-adásvételi tranzakciók, úgy került új csúcsra a közvetített hitelek volumene is.

A negyedév során 73,5 milliárd forint összegű hitelt vettek fel a DH közvetítésével, 6 százalékkal többet, mint egy éve. A folyamatok a szegmensben ellentétesek: a lengyeleknél 10 százalékkal nőtt a hitelközvetítés (53,4 milliárd forintra), itthon viszont 2,8 százalékos visszaesés történt (20 milliárd forintra). Ám ez csak átmeneti lehet – vélik a Duna House-nál –, mivel elég nagy a hitelkereslet, a banki ügyintézés viszont a bővülő állami támogatások miatt hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt a második negyedévben már növekedés várható itthon is (már csak a tavalyi alacsony bázisnak köszönhetően is). Ezt alátámasztja az a becslés, amely szerint a múlt hónap a magyar hitelpiac eddigi legerősebbje lehetett.

Az Erste elemzői szerint az előzetes számokból nemcsak a DH, de az OTP részvényesei is pozitív üzenet olvashatnak ki: „A hitelezési kérelmek száma és értéke jóval meghaladja a tavalyi adatokat, ezért a bankok hitelnövekedése még talán kissé visszafogott lesz az első negyedévben, de valószínűleg hatalmas robbanást láthatunk majd a másodikban, ami pedig az OTP árfolyamára lehet jókora kihatással.”

Átlag feletti lehet a növekedés

A friss szegmensszámok megerősítették, továbbra is pozitívak a Duna House kilátásai. Tavaly március–májusban mintegy 15 ezer tranzakció „hiányzott” az ingatlanpiacról, ezért átlag feletti növekedést eredményezhet a következő években, ahogy ezek az elhalasztott vásárlások visszatérnek a piacra – közölte Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője. 2020-ban erősen lelassult az árak növekedése, ám a keresetek nőttek, a hitelhez jutás feltételei továbbra is kedvezők, így valószínűsíthető, hogy újra emelkedést láthatunk majd az ingatlanárakban. A folyamatot felerősítheti, ha az emelkedő inflációs várakozások miatt új, befektetési célú vásárlók érkeznek a piacra. Az első negyedévet egyébként érdemes a 2019-essel is összevetni (így a Covid-hatás kiszűrhető), ennek alapján 7 százalékos tranzakciószám-növekedés látható – tette hozzá az elemző. Összességében az ingatlanpiaci trendek láttán a DH core tevékenységétől – amely tavaly is ütésállónak bizonyult – tovább javuló eredmény várható: core EBITDA soron például a 2019-es szinthez képest 6 százalékos volt a növekedés.