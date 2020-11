Egymilliárdos beruházás keretében irodaház épül Szombathelyen

Több mint egymilliárd forint értékű beruházással alakítja ki új központi irodáját Szombathelyen a főként ipari, logisztikai, kereskedelmi csarnokok és sportlétesítmények tetőhéjalásával és homlokzatburkolásával foglalkozó Metál Hungária Holding Zrt – közölte a társaság.

A több mint ezer négyzetméter alapterületű, kétszintes irodaházba – amelyet a központi telephelyük közelében megvásárolt, korábban rendezvényközpontnak használt épületből alakítanak át – a tervek szerint a jövő év végén költözhetnek be a cég egyre bővülő mérnökcsapatának tagjai, valamint az irányítási és adminisztratív feladatokat végző munkatársak – fűzték hozzá.

A Metál Hungária Holding Zrt. a Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési kötvényprogamjában november 13-án 8,4 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket, az ebből származó forrást meglévő hiteleik kiváltására, technológiafejlesztésre, eszközparkjuk korszerűsítésére, (például új fémmegmunkáló gépek beszerzésére) valamint projektfinanszírozásra, és az irodafejlesztésre fordítják – írták.

A közlemény szerint az idén 25 éves vállalatnak a koronavírus-járvány ellenére is kedvezőek növekedési kilátásai és bővülő a rendelési állománya; több olyan projektjük van is, amely 2021-ben is folytatódik, megrendelőik között található a Samsung, a Doosan, a Jysk, a Lidl, de együttműködnek olyan autóipari cégekkel is mint a BMW, a Mecedes, az Audi, a Bosch és a Continental.

A Metál Hungária Zrt 1996 óta egy szombathelyi központi irodával és egy gyártó telephellyel rendelkezik, a 2000-es évek elején Pátyon létesítettek a telephelyet egy gyártói és logisztikai funkciókat ellátó csarnokkal – tudatták.

Hozzáfűzték: az évek során Romániában, Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban, Olaszországban, Grúziában, Türkmenisztánban építettek könnyűszerkezetes csarnokokat, de a szomszédos Ausztriában például a bécsi főpályaudvar tetőfedési munkálatait is a Metál Hungaria Holding Zrt. szakemberei készítették el.

A Metál Hungária Zrt. kétszáz embert foglalkoztat, de alvállalkozóikon keresztül további nyolcszáz munkahely fenntartásához járulnak hozzá.

A cég nettó árbevétele 2017-ben 22,2 milliárd forint, 2018-ban 23,4 milliárd forint, 2019-ben pedig már 35,1 milliárd forint volt. Az adózott eredmény 2017-ben 959 millió forint, 2018-ban 1,3 milliárd forint 2019-ben pedig több mint 2,6 milliárd forint volt.