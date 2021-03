Felszámolás indult az ISD Dunaferr ellen

Újabb napot csúszik az ISD Dunaferr közgyűlése, de nagyobb a baj: felszámolási eljárás indult a társaság ellen, amely állítólag már ki sem tudja fizetni a követeléseket.

Csütörtökön feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNYI) az ISD Dunaferr Zrt. közvetlen tulajdonosa, a ciprusi Steelhold Ltd. képviseletében Mikó István

– erről maga Mikó István tájékoztatta a Világgazdaságot. A Steelhold ugyanis jogi útra terelve szeretné visszaállítani a Dunaferr törvényes működését, mert meglátása szerint éppen a jogszerűtlen működésen keresztül vezetett az út a társaság csütörtöki, rendkívül rossz helyzetéhez. Látni véli a felelősöket is. Ami a törvényes működést illeti: a vasmű alapszabályában szereplő Ferrorg Kft.-t például már 2017. augusztus 1-jén törölték a cégjegyzékből, igazgatóságának az alapszabály szerinti háromfősnek kellene lennie, de csak két igazgatója van – egyikük éppen Oroszországban tölti a börtönbüntetését –, három fő hiányzik a nyolcfős felügyelőbizottságból, tavaly pedig lejárt a cégvezető, Jevgenyij Tanhiljevics megbízatása.

Mindezek alapján kérdéses lehet, hogy az elmúlt években a Dunaferr közgyűlései és alapszabály-módosításai törvényesek voltak-e, hogy a harmincmilliárdos cég esetében ki ír alá, ki vállal kötelezettségeket és ki szerez jogokat.

Bár jogszerű működésének visszaállítására a közelmúltban több kísérlet volt, ezek kudarcba fulladtak, mert Jevgenyij Tanhiljevics nem ismerte el valódinak a közgyűlésre érkező személyek által felmutatott dokumentumokat.

A csütörtökre tervezett online közgyűlés időpontját már maga a Steelhold képviselője tette át péntek kilenc órára, miután kiderült, hogy az eddig ismertnél sokkal nagyobb a baj.

A Székesfehérvári Törvényszék ugyanis március 11-én első fokon megállapította a vas- és acélipari társaság fizetésképte­lenségét és elrendelte a felszámolását a fővárosi Atestor Anyagvizsgálat-Mé­réstechnika Kft. kezde­mé­nyezésére. A kft. 17 856,20 eurót és 8,75 euró késedelmi kamatot követel hiába a Dunaferren. Ráadásul ez csak a jéghegy csúcsa. Jevgenyij Tanhiljevics ugyanis abban az e-mailben, amelyben a felszámolás megindulásáról tájékoztatta Tatjána Taruta kisebbségi tulajdonost, azt is jelezte, hogy a társaság ellen több felszámolási kérelmet is beadtak, de a Dunaferrnek még a követelések részleges kifizetésére sincs pénze, és a követelések összesített nagysága miatt nem is kívánja a bíróság által meghatározott fizetési határidő halasztását kérni.

E közlés alapján már az válik elsődleges kérdéssé, hogy mi lesz a 11 ezer fős társaság sorsa. A gazdálkodásról készült friss nyilvános adatok hiányában kívülállóként nem látható, milyen intézkedések segítenének rajta leginkább.

Mindenesetre Mikó István kéri a fizetésképtelenség elrendelésének kérelmezőit, hogy gondolják végig az eljárások jogerőre emelkedésével visszafordíthatatlanná váló folyamatok következményét, amely esetben – mint nem biztosított hitelezők – vélhetően nem jutnak majd hozzá a hitelezői igényükhöz.

A feljelentés Jevgenyij Tanhiljevics és két munkatársa felelősségére összpontosít. Felidézi, hogy a volt cégvezető néhány nappal megbízatásának lejárta előtt a Dunaferr képviseletében átruházta a társaság minden, feltehetően milliárdos nagyságrendű tőke- és járulékkövetelését, követelésállományát – több mint ötven cég esetében – a Safin Handels G.m.b.H.-ra. A feljelentő javasolja, hogy a vizsgálatba vonják be a Magyar Nemzeti Bankot és a Gazdasági Versenyhivatalt. Az előbbit annak megállapítására, hogy a Safin rendelkezik-e Magyarországon pénzügyi szolgáltatói engedéllyel, az utóbbit pedig azért, mert az osztrák cég megszerezte a magyar kohóipari szektor követelésállományának többségét.

A tulajdonos (Steelhold) benyújtotta a fizetésképtelenség megállapítását kérelmező hitelező jogi képviselőjének a Székesfehérvári Törvényszék előtt lévő felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelmét

– közölte cikkünk megjelenése után a Világgazdasággal Mikó István. Hangsúlyozta, hogy a Steelhold minden beszállítóval rendezni kívánja a hitelezői igényeket, tartozásokat és reméli, hogy a beszállítók is nyitottak a tárgyalásokra, megállapodásokra. A pénteken tartandó online közgyűlésen megválasztandó vezetőség a tulajdonossal továbbra is a társaság megmentésén, törvényes működés helyreállításán fog dolgozni.