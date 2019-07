Gyűlnek a válságjelek az autóiparban

Mindennaposak a profitfigyelmeztetések az autóiparban, két rossz hírre jön csak egy jó. Az utóbbit tegnap a Volkswagen szállította.

Autógyártókat és befektetőket egyaránt izgató kérdés, hogy a globálisan szűkülő kereslet és a járműipari korszakváltás irdatlan fejlesztési költségei mellett miként őrizhetik meg nyereségtermelő képességüket a szektor szereplői.

A héten eddig a Daimler, az Aston Martin és a Continental adott ki profitfigyelmeztetést, hozzájuk csatlakozott a Ford, amely eleve a vártnál gyengébb második negyedéves eredménnyel szomorította a részvényeseit, majd az idén először kiadott éves nyereségvárakozásaival végképp elkeserítette őket, 7 százalékos árfolyamzuhanást kiváltva. A negyedévben a Ford adózott nyeresége brutálisan visszaesett, az egy évvel korábbi 1,1 milliárd dollárról alig 148 millióra. Az egy részvényre eső eredmény (EPS) 27-ről négy centre mérséklődött. Az üzleti évre 1,20–1,35 dollár közötti EPS-t várnak, elmaradva a Refinitiv 1,39 dolláros konszenzusától.

A második számú amerikai gyártó európai és dél-amerikai üzemeinek magas átalakítási költségeivel és a kereslet csökkenésével magyarázta gyengébb teljesítményét. Júniusban a cég öt európai üzemének bezárását, másutt a termelés, a műszakok csökkentését rendelte el, mindezt 12 ezres elbocsátással kísérve. Azt remélik, hogy jövőre már ismét nyereségesek lehetnek Európában. Ezen túlmenően augusztus végéig hétezer állást számolnak fel a világ többi részén.

A 11 milliárd dolláros átalakítási programból eddig 2,2 milliárdot használtak fel, s az áprilisban meghirdetett, három éven belülre ígért, több mint harminc új modell kifejlesztése is viszi a pénzt, a második negyedévben éppúgy 38,9 milliárd dollár folyt be, mint egy éve. A Ford 1,364 millió autót adott el, ez 9 százalékos visszaesés. A legnagyobb piacon, az észak-amerikain 7 százalékos volt a darabszámcsökkenés, de bevételi soron így is tudtak hozni 1 százalékos pluszt (24 milliárd dollár), mivel a magas haszonkulcsú városi terepjárók és az elnyűhetetlen F–150-es kisteherautók népszerűsége nem csökkent.

A Fordnál sokat remélnek a globális piacvezető Volkswagennel való együttműködéstől, amelyet a januári detroiti autóshow-n jelentettek be. A haszonjárművek gyártásában és fejlesztésében dolgoznak össze, ahogy az elektromos és az önvezető autózás területén is, ezzel sok milliárd dolláros megtakarítást érhetnek el. A számok alapján az együttműködés a Fordnak lehet fontosabb: a Volkswagen ugyanis gyakorlatilag könnyedén átvészelte a dízelbotrányt, mutatói pedig egyre meggyőzőbbek: a második negyedévben üzemi eredményét 30 százalékkal, 5,13 milliárd euróra tudta növelni, igaz, tavaly még bírságok húzták le az eredményt.

A cég közleményében megerősítette, hogy 6,5–7,5 százalék közé várja idén az üzemi marzsot a személyautó-gyártásban. Fél évkor 7,2 százaléknál jártak. Tegyük hozzá, hogy a Peugeot szerdán 8,7 százalékos marzsot villantott fel. A VW csoport is a Ford kottájából játszik, az első hat hónapban 2,8 százalékkal kevesebb, 5,52 millió autót adott el, viszont a luxuskategóriás és a magas marzsú modellek jobban fogytak, így a féléves bevétel 4,9 százalékkal 125,2 milliárd euróra bővült. Darabszámban az idén 1 százalékos, bevételben 5 százalékos előrelépést terveznek. A csoportnál hárommilliárd eurós költségcsökkentést rendeltek el az idén, ennek végrehajtása folyamatban van. A célok megerősítésére 2 százalékos árfolyam-emelkedéssel reagált a piac.