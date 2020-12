Hasíthat a 4iG egy friss elemzés szerint

Idén, az év egészét nézve 54 milliárd forintos árbevételt érhet el a 4iG az Edison Group szerint, mely 10 százalékkal több az általuk korábban vártnál. Az elemzőház a tegnap kiadott elemzésében azt írta, hogy az első kilenc hónap teljesítménye és a cég idén várható megrendelései alapján emelte előrejelzésében a bevételeket. Ezzel együtt az EBITDA is bővülhet 4,4 milliárd forintra, ami hat százalékkal magasabb az általuk korábban prognosztizáltnál.

Az elemzés a negyedik negyedévben 18 milliárd forintot meghaladó bevételre számít, de közölték, hogy a módosított előrejelzésben még nem szerepelnek az év közben bejelentett akvizíciók pénzügyi hatásai. Az eddig ismertetett négy idei felvásárlás becsléseik szerint öt milliárd forinttal dobhatja meg az IT szolgáltató bevételeit és 0,5 milliárddal az EBITDA-t. Ugyanakkor további részletekre várnak, hogy a tranzakciók hatásait beépíthessék modellszámításukba. Az összefoglaló kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai marginálisak voltak a vállalatra. Viszont az elemzőház arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar piac továbbra is érzékeny helyzetben van a járványhelyzet miatt, így nincs minden informatikai társaság stabil helyzetben. Ez meglátásuk szerint erősíti azt, hogy a 4iG a következő évben is akvirálhat, kihasználva a felkínálkozó lehetőségeket.

Az IT-cég a harmadik negyedévben a fejlesztői üzletág felfutásával és az elhalasztott hardverértékesítések visszatérésével 13,5 milliárd forintos árbevételről jelentett. Ez 28 százalékos bővülés 2019 azonos időszakához képest. Adózott profitjuk 1,1 milliárd forintot ért el, ami mintegy 1,2 százalékkal kisebb a tavaly ilyenkorinál. A cégvezetés idén 20 százalék feletti forgalomnövekedéssel számol, a következő években pedig további 10 százalék feletti dinamikát várnak. Kifejtették, hogy piaci súlyuk további erősítésével két éven belül a magyar informatikai piac első számú integrátor vállalatává léphet elő.Az Edisonnál május végén 1005 forintos célár volt érvényben a 4iG papírjaira, vételi ajánlás mellett.