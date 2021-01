Járatokat töröl a Wizz Air

Keményen sújtják a Wizz Air és a Ryanair utasforgalmát a brit kormány szigorításai, Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója szerint a nyári forgalmuk már 2019-et idézi majd.

További járatokat törölt a Wizz Air, válaszul a brit kormány által a járvány megfékezésére a hét elején elrendelt szigorításokra – jelentette be Váradi József, a légitársaság elnök-vezérigazgatója a Reutersnak adott interjújában. Mint mondta, januárban az egy évvel korábbi kapacitásuk mindössze 25 százalékát fogják üzemeltetni a decemberi 35 százalékkal szemben. A Wizz Air első embere hangsúlyozta, hogy az átmeneti nehézségek nem érintik a társaság hosszú távú növekedését. Amint változik a helyzet, a forgalmi adatok és a pénzügyi mutatók is visszapattannak.

Úgy vélem, a korlátozásokat nyárig feloldják, és a főszezonban a tavalyelőttihez hasonlítható eredményeket fogunk produkálni

– folytatta, kiemelve, hogy míg a május vé­géig tartó időszakra nem túl nagy az érdeklődés, a nyári foglalások már most is nagyon biztatók.

Pár órával korábban a rivális Ryanair szintén a brit és részben az ír kormány által meghozott intézkedésekre reagálva jelezte, hogy ötmillió utassal, 26-30 millióra csökkenti éves forgalmi előrejelzését. Az ír légitársaság a március végéig tartó 2020–2021-es üzleti évére szóló prognózisát most módosította ötödször.

Az Irish Times szerint a vállalat gyakorlatilag minden Írországot és Nagy-Britanniát érintő járatát leállítja. A hónapokra bontott becslés szerint

januárban a légitársaság utasainak száma kevesebb mint 1,25 millió lesz, a következő két hónapban pedig 500-500 ezer körül alakul.

A Ryanair közölte ugyanakkor, hogy pénzügyi mutatói nem romlanak jelentősen, mivel sok most leállított járatuk eleve veszteséges volt.

Váradi József a Brexit kapcsán kifejtette, hogy a társaság EU-n kívüli részvényesei szavazati jogának a megvonása tartós megoldás lehet a repülési jog megőrzése érdekében, bár eredetileg arra számított, hogy a tulajdonosok között magasabb lesz az EU-ban honos befektetők aránya. A főszabály szerint az uniós légitársaságok irányításának és többségi tulajdonosainak is az EU-ban kell bejegyezve lenniük, különben elveszítik repülési jogukat. Ugyanakkor a Ryanairben és a Wizz Airben is számottevő a brit befektetők aránya. „Részvényeseink között nagy nemzetközi intézmények is vannak – mondta Váradi –, ők most csoportosítják át pakettjüket az EU-ban bejegyzett cégeikbe.”