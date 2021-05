Jeff Bezos bevásárolta magát a szuperjachtok titokzatos világába

Jeff Bezos Amazon-alapító az elmúlt években számos alkalommal reflektorfénybe került már.

Az üzletember vagyona 2017 óta megduplázódott, amihez hozzájárult az is, hogy a tavalyi évben a járvány miatt a vásárlás minden korábbinál nagyobb mértékben az online térbe tolódott.

A vagyonnövekedés a világ leggazdagabb emberei közé repítette Bezost, aki már többször vezette is ezt az illusztris listát. Közelmúltbeli válása miatt szintén a címlapokra került, most pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy igen impozáns szuperjachtot vásárolt magának – természetesen nem aprópénzért – számolt be róla a Bloomberg.

Az Oceanco cég által Hollandiában egyedi megrendelésre készített 127 méter hosszú hajó körül-belül 500 millió dollárba (147 milliárd forint) kerül.

A hajó elkészítése többszáz ember több évnyi munkáját igényli majd, és működtetéséhez közel 60 fős személyzetre lesz szükség. Bezos természetesen megengedheti magának ezt a költséges hobbit, vagyonát ugyanis több mint 200 milliárd dollárra becsülik.

És ez még nem minden, az Amazon-tulajdonos egy kisebb motorosjacht beszerzését is tervezi, melynek fedélzetén helikopter-leszállóhely is van. A gigantikus szuperjacht kialakítása ugyanis a három vitorlaoszlop miatt nem teszi lehetővé a landolást. Jeff Bezos barátnője, Lauren Sanchez tévés műsorvezető képzett helikopterpilóta is egyben. A kisebb jacht a hírek szerint luxus motorcsónakokkal és tengeralattjáróval is fel lesz szerelve.

Akkora méretben, mint Bezos hajója, évente csak néhány jacht készül. Ugyanakkor az ilyen gigantikus projekteket gyakran teljes titoktartás mellett építik.

Bár a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés számos iparágat megtépázott, a jachtgyártás nem tartozott közéjük.

Az Egyesült Államok Hajógyártó Szövetségének adatai szerint 2020-ban a hajóértékesítés 13 éves csúcsot döntött meg.

A piac teljes gőzzel haladt előre

– nyilatkozta Sam Tucker, a VesselsValue piackutató cég szuperjachtkutató részlegének vezetője.

Rekordszámú tranzakciót bonyolítottak le 2020-ban, és ez a tendencia a mai napig tart

– ismertette a trendeket, hozzátéve, hogy a használt jachtok piaca ehhez képest csak apró szelet, de szintén élénk.

A szakértő szerint jelenleg 9300-nál is több 20 méternél hosszabb szuperjacht van az amerikai tengereken, melyeknek 85 százaléka motoros, 15 százaléka pedig vitorlás jacht – ez utóbbi kategóriába tartozik majd Bezos hajója is.

A szuperjachtra a horribilis árak miatt kevesen tehetnek szert. Általában vállalatok vásárolják, majd a cég tulajdonosa használja őket.

Értékállósága mellett a magánélet védelme és a világtól való elvonulás lehetősége miatt szeretik a leggazdagabb emberek ebbe fektetni a pénzüket.

A híresztelések szerint Bill Gates és Mark Zuckerberg is rendelkezik ilyen hajóval.

Ezek a jachtok igazi exkluzivitást kínálnak. Az esetek többségében egyedi megrendelésre, a vevő speciális igényeinek figyelembe vételével készülnek.