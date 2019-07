Két évre előre szerződnek az új házakba költöző bérlők

Másfél éven belül eléri a négymillió négyzetmétert a budapesti modern irodaállomány területe. A fejlesztési lázat a kereslet tovább táplálja, két-három éve megugrott az előbérlet aránya.

Az idén nem adnak át annyi új irodaházat, mint a tavalyi, negyedmilliós állománybővülést eredményező rekordévben, és annyit sem, mint amennyit jövőre várnak a piacra. Az utóbbi években a felfokozott fejlesztői aktivitás markáns eredményre vezetett, 2021 elejére már a négymillió négyzetmétert is elérheti Budapesten a modern irodaállomány teljes területe – jelezte a Világgazdaság érdeklődésére Jakab Edit, a Robertson Hungary piackutatási munkatársa. Mint a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) által a napokban közzétett 2019 második negyedéves irodapiaci jelentésből kitűnt, a keresletben a legnagyobb hányadot – 42,7 százalékot – az új bérleti szerződések teszik ki, ami a fejlesztőket további beruházásokra sarkallja. Ugyancsak meghatározó jelentőségűek a kereslet több mint negyedét adó előbérleti szerződések, és a csaknem 10 százalékos bővülés is pozitív jelzés. A második negyedévben a szerződéshosszabbítások aránya 22 százalék volt, vagyis minden ötödik négyzetméterre a korábbi bérlővel kötöttek megállapodást a bérbeadók.

Az új irodabérlők ágazat szerinti megoszlását nézve továbbra is meghatározók az IT-szektorban tevékenykedő vállalatok, miközben a különböző szolgáltató központokat Budapestre költöztető cégek térnyerése is jelentős volumenű területigényt eredményez, ugyanakkor az állami cégek részéről is erős az érdeklődés – tudtuk meg Jakab Edittől. A piaci szakértő kiemelte: az új fejlesztésekre továbbra is fokozott igényt érzékelnek, az elmúlt két-három évben ugrott meg és még mindig nem esett vissza az előbérleti szerződések aránya. Másfél-két évvel a tervezett költözés előtt már aláírják a bérleti szerződéseket a cégek, az idén és 2020-ban elkészülő projektek területének az 55 százaléka már most bérbe van adva. Az év második felében – a trend folytatásaként – megjelennek a 2021-re szóló szerződések is a tranzakciók sorában. Idén 125 ezer, jövőre 175 ezer négyzetméternyi új iroda átadása várható, a pörgést a kivitelezői kapacitások hiánya lassítja csupán, aminek következtében a korábbi 18 hónap helyett 24 hónap alatt készülnek el az irodaházak.

A teljes cikk a Világgazdaság szerdai számában olvasható