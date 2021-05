Kitiltották a politikát egy chicagói vállalat falai közül

A Basecamp, webalkalmazások fejlesztésével foglalkozó vállalat hétfőn jelentette be, hogy a szervezeti szabályozásában változtatásokat vezet be, többek között betiltja a munkahelyen a politikáról való beszélgetéseket – írja a New York Times.

Jason Fried, a Basecamp vezérigazgatója azzal indokolta a döntést, hogy minden

a politikával, vagy a társadalommal kapcsolatos vita gyorsan elfajulhat.

A chicagói központú vállalat bejelentésének időzítése valószínűleg nem véletlen, hiszen az elmúlt időszakban lángra kaptak mind a munkavállalói aktivizmus, mind a társadalmi kérdésekben folytatott vállalati állásfoglalások. Az olyan nagyvállalatok, mint az Amazon, a BlackRock és a Google az elmúlt hetekben foglaltak állást a szinte minden államban korlátozó választási szabályozások bevezetésére törekvő republikánus erőfeszítésekkel szemben.

A mintegy hatvan főt foglalkoztató vállalat vezetői a szabályozást azzal indokolták, hogy a politika munkahelyről való kizárása megszünteti a dolgozók számára a zavaró tényezőket. Viszont, azokban a kérdésekben továbbra is fontosnak tartják az állásfoglalást, amelyek a tevékenységük szempontjából érinti a vállalatot. Így például, olyan témákat, mint a monopóliumellenes szabályok, a magánélet védelme, vagy az alkalmazottak felügyelete, továbbra is érdemes véleményezni – mondta David Hansson, a Basecamp egyik társalapítója.

A vállalat döntése nem egyedülálló, miután tavaly a Coinbase kriptovaluta-platform működtető társaság is kitiltotta a politikai véleményalkotást az iroda falai közül.

A Basecamp döntését vegyes reakciók fogadták: volt, aki elismeréssel, mások kritikával fogadták azt. Az ellenzők szerint a politikától való tartózkodás elhatározása természeténél fogva politikai, és valószínűleg lehetetlen végrehajtani.