Közel 660 millió forintos program indul női vállalkozók támogatására

WINGATE néven Magyarországon is elindult az a vállalkozásélénkítő projekt, amely a sikeres női vállalkozások számát kívánja növelni a régióban. A projekt támogatási összege Izland, Liechtenstein és Norvégia jóvoltából az Európai Gazdasági Térség és Norvégia Regionális Együttműködési Alapon keresztül 1 824 320 euró (közel 660 millió forint), amelynek közel 40 százalékát fordíthatják a célok hazai megvalósítására.

A nemzetközi konzorcium az elnyert forrásból elsősorban

a női vállalkozók, valamint a szintén női üzleti angyal befektetők képzését, tananyag-fejlesztést, valamint a közösségük építését szolgáló online platform létrehozását fogja megvalósítani.

A női vállalkozások támogatása azért is időszerű feladat, mert a koronavírus-járvány különösen negatívan hatott azokra a szektorokra, amelyben nagyobb a női vállalkozások részaránya. Az International Trade Center KKV-k versenyképességét vizsgáló felmérése szerint

a női vállalkozások 64 százaléka állítja világszerte, hogy a krízis erőteljesen sújtotta a 2020. évi eredményességüket.

A régióban jól ismert kihívások miatt a konzorciumban résztvevő szervezetek nemzetközi szinten szeretnék növelni a nők részvételét az innovációban, valamint támogatást kínálnak ezen vállalkozói réteg versenyképességének javítására. Ezért fontos cél az is, hogy a vállalkozók kapcsolatba kerüljenek az intézményi, valamint angyal befektetői körökkel, és ezáltal megfelelő pénzügyi forrásokhoz jussanak.

A projekt valós problémákra és igényekre kíván választ adni, ezért első lépésként egy anonim kérdőív segítségével méri fel a régió, köztük a magyar vállalkozónők szükségleteit.

Az így kapott visszajelzések alapján olyan tananyagokat fejlesztenek, amelyek a harmadik fázisban elérhetővé válnak különböző képzések formájában. Elsősorban vállalkozási és menedzsment tartalmakra számíthatnak majd az érdeklődők, de készségfejlesztő tréningekre is lehet majd jelentkezni. Természetesen minden tudásmegosztó és kapcsolatépítő rendezvény ingyenes lesz az említett finanszírozási háttérnek köszönhetően.

„A WINGATE nemcsak a vállalkozással már rendelkezők segítését célozza meg. Olyan, jelenleg alkalmazottként dolgozó, vagy éppen inaktív nők számára is kínál majd képzést, akik még az ötlet fázisában vannak és arról gondolkodnak, hogyan indítsanak el egy vállalkozást, illetve hogyan legyenek majd sikeresek. A cél azonban az, hogy innovatív vállalkozásban, termékben, vagy akár újszerű üzleti modellben gondolkozzanak.” – mondta Puskás Ágnes a projekt vezetője.

A női egyéni vállalkozók mellett a projekt célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, ahol legalább 51 százalék a női tulajdonosi részarány és legalább egy nő van a cég vezetői között.

Az Európai Gazdasági Térség Regionális Együttműködést Célzó Norvég Támogatási Alapnál (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation) nyert pályázatot, s így 1 824 320 euró támogatást a WINGATE projektre alakult konzorcium, amelynek tagjai Magyarországon az SKC-Consulting Kft. és a Nők/Üzlet/Angyalok Egyesület. További partnerek a szerb Serbian Venture Network, a román National Association of Entrepreneurs és a norvég Kvinner i Business.

Céljuk, hogy egy zöld, versenyképes és elfogadó vállalkozói környezet jöjjön létre Közép-Kelet Európában. Ennek érdekében a WINGATE projekt a régió női vállalkozóit hivatott támogatni.

A projekt weboldala angol nyelven készült, de Magyarországon minden felmérés, esemény, tananyag és képzés magyar nyelven is elérhető lesz.