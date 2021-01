Megkoronázták az iPhone-t, csúcson az Apple

Az új iPhone csúcsra repítette az Apple-t 2020 utolsó negyedévében. A technológiai óriáscég első 5G-képes modellje, az iPhone 12 tarolt az okostelefon-piacon, és kenterbe verte fő riválisait, a Huaweit és a Samsungot.

A negyedévben eladott rekordszámú, 90,1 millió készülék 22 százalékkal több az egy évvel korábbinál, és bőven elegendő ahhoz, hogy az 23,4 százalékosra felsrófolt részesedésével az Apple átvegye a vezetést a globális okostelefon-piacon

a Samsungtól, amely 73,9 millió telefont, a bázisnál 6,2 százalékkal többet értékesített, míg az amerikai szankciók alatt megroppant Huawei statisztikája 42,4 százalékos visszaesést és 32,3 millió darabos forgalmat mutat az IDC piackutató adatai alapján.

Jobb is lehetett volna az amerikaiak teljesítménye, ha az Apple nem csúszik heteket az új 5G-s modell őszi bemutatásával, igaz ezúttal a beszállítói lánc szakadozása, s így gyártási nehézségek nem hátráltattak a termelést. A korábbiaknál eleve szélesebb modellkínálattal kirukkoló iPhone 12 sorozat iránti keresletet főként a villámgyors 5G-technológia által kínált pluszteljesítmény, s az újdonság varázsának ellenállni nem tudó kínai vásárlók rohama fűtötte. Ennek köszönhető, hogy

az Apple hazai pályán vitt be mélyütést a Huaweinek azzal, hogy kínai eladásait (ide számítva Tajvant és Hongkongot is) 57 százalékkal 21,31 millióra növelte.

Lehet bármilyen kiváló a készülék, ehhez azért Donald Trump magánháborúja is kellett, amit a Huawei ledarálására indított, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. Az érdemi és nyilvánosságra hozott bizonyítékok nélkül kémkedéssel meggyanúsított kínai vállalat eladásai a majd a felére zuhantak a negyedik negyedévben, ennek is tudható be a struktúraváltás, amelynek áldozatául a cég Mate és P márkái esnek, ezeknek az eladása a Reuters értesülései szerint folyamatban van. A Huawei a high-end okostelefonok piacán akar meghatározó helyet kivívni magának.

A december 26-ával zárult első üzleti negyedévében az Apple egyébként bevételi rekordot döntött,

először lépte túl a százmilliárd dolláros álomhatárt.

A szerdai piaczárás után közzétett beszámoló szerint a forgalom 21 százalékos bővüléssel 111,44 milliárd dollárra nőtt, az egy részvényre eső nyereség (EPS) eközben 1,25 dollárról 1,68-ra szaladt föl, túllépve a Refinitív elemzői konszenzusán. Az iPhone 12-esek bombasikerének köszönhetően a cég okostelefon-eladásaiból 65,6 milliárd dollár folyt be, ami magasabb a három évet élt csúcsnál, és a bevételarányosan 58,9 százalékot jelent. A járvány miatt otthoni munkára kényszerülő tömegek gépbeszerzései a Mac számítógépek és az iPad tabletek forgalmát is megdobták. Előbbi 8,68, utóbbi 8,44 milliárd dollárt hozott.

A folyó negyedév, amely a karácsonyi szezon lecsengésével rendszerint a legszűkebb forgalmat produkálja az Apple életében, ezúttal kicsit erősebbnek ígérkezik Luca Maestri pénzügyi igazgató szerint. A befektetők annak viszont nem örülhetnek, hogy ez nem jár az üzemi haszonkulcs javulásával, az várhatóan megragad a mostani, 39,7 százalékos szinten. A viselhető eszközök (okosóra, Air Pods stb.) eladásainál viszont a járvány kirobbanásakor hirtelen megnőtt tavalyi bázis alá is becsúszhatnak, és hasonló a helyzet a szolgáltatásoknál, ahol inkább stagnálást vetítenek előre.

A 2400 milliárd dolláros piaci értékével a legnagyobb amerikai vállalatnak számító Apple részvényárfolyama január közepe óta 12 százalékkal erősödött,

ebből adott le a gyorsjelentés után 3,3 százalékot, vélhetően a profitrealizálást választó befektetők kiszállásának hatására.