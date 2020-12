Megtépázta a KFC hazai piacát a járvány

A koronavírus-járvány okozta válságra reagálva fizetési haladékot kért és kapott jelentősebb szállítóitól az AmRest Kft. a társaság 2019-es pénzügyi beszámolója szerint. Az éttermi és mozgó vendéglátást folytató cég – a tavaly december 31-i állapot szerint – 26 Pizza Hut (PH) és 70 Kentucky Fried Chicken (KFC) éttermet üzemeltet Magyarországon franchise rendszerben.

A franchise tulajdonosa a Yum! Restaurants International.

Az éttermek főként Budapesten működnek, de üzemel néhány a nagyobb Pest megyei településeken és a megyeszékhelyeken is.

Miután a tavaszi kijárási korlátozások miatt jelentősen csökkent a márkák árbevétele, az AmRest több intézkedést is hozott, hogy megtartsa jövedelmezőségét és likviditását: a drive éttermekre és a kiszállításra fókuszált, de döntött kisebb költségcsökkentésről és ideiglenes bezárásokról is. Ezáltal tudta folyamatosan fizetni a szállítók mellett az alkalmazottakat is.

A jelenlegi információk szerint 2020-ban is nyitunk újabb egységeket, habár valószínűleg kevesebbet, mint a Covid–19-járvány előtt tervezetük

– emelték ki. Azt is jelezték, hogy májusban, a korlátozások feloldása után az árbevétel már emelkedett, és a beszámoló elkészítésének időpontjában (augusztus 5-én) minden egységük üzemelt, és nem kellett külső finanszírozást bevonniuk.

A vállalat kifejezetten jó évet zárt 2019-ben. Nettó árbevétele egy év alatt csaknem 22 százalékkal, 32 milliárd forint fölé ugrott két fő tényezőnek, az év elején már meglévő, tehát még 2018-ban átadott KFC üzletek forgalomnövekedésének és a tavaly átadott hét új PH és 12 új KFC étterem tevékenységének köszönhetően. A társaság adózott eredménye 1,45 milliárdról 2,45 milliárd forintra emelkedett. Az ügyvezetés a tervezett beruházások finanszírozási igénye miatt nem javasol osztalékfizetést, ezt a tulajdonos el is fogadta, és a teljes nyereséget az eredménytartalékba helyezte. Az AmRest Kft.-t 1992-ben jegyezték be, 2006 óta a lengyelországi AmRest Spólka az egyedüli tagja.

A cég átlagos állományszáma 1641 volt, ez éves bázison több mint 300 fős bővülés. A dolgozókból majdnem 1200-an fizikai besorolásúak voltak.

Az 5,75 milliárd forintos bérköltség nagyjából 1,3 milliárd forintos növekedés 2018 óta.