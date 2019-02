Megvásárolja az Ericsson a Kathrein antenna- és szűrőüzletágát

A Kathrein megvásárolni kívánt részlege 2018-ban mintegy 270 millió euró árbevételt termelt.

Megvásárolja az Ericsson a felgyorsuló 5G fejlesztések érdekében a Kathrein antenna- és szűrőüzletágát, a tranzakció várhatóan 2019 harmadik negyedévében zárul le, pénzügyi feltételei nem publikusak – közölte az Ericsson Magyarország

A közlemény szerint

az antenna-technológia fontosságának növekedésével az Ericsson a bevásárlás révén új termékekkel bővíti Ericsson Radio System portfólióját és jelentősen javítja a cégen belüli, antennákkal kapcsolatos tudásbázist és szakértelmet.

A megvásárolt üzletág a Business Area Networks részleghez kerül, és hozzájárul a cég 2020-as nyereségességi céljainak eléréséhez. Előzetes, nem auditált adatok szerint a Kathrein megvásárolni kívánt részlege 2018-ban mintegy 270 millió euró árbevételt termelt, az Ericssonnak történő értékesítéseket nem számítva.

Közölték: az akvizíció a Kathrein mobilhálózatokhoz készülő antenna és szűrőüzletágára terjed ki, és az üzlet révén mintegy 4 ezer magasan képzett szakember is átkerül az Ericssonhoz a K+F, gyártás és értékesítés területén, több mint 20 helyszínen, így többek közt németországi, romániai, amerikai, mexikói és kínai telephelyeken.

Az akvizíciót az illetékes versenyhatóságoknak, az arra vonatkozó feltételek szerint még jóvá kell hagyniuk. A németországi Rosenheimben működő, 1919-ben alapított Kathrein vezető szerepet tölt be az antenna- és szűrőtechnológiák piacán, jelenleg az Ericsson beszállítója is. Az akvizíció jelentősen javítja az Ericsson pozícióját és tudásbázisát a modern rádióhálózati termékek, és az aktív és passzív antennák fejlesztése és tervezése terén is – közölték.