Minden dolgozóját beoltatja koronavírus ellen a légitársaság

A légitársaságok közül a világon elsőként az Emirates beoltatja összes dolgozóját koronavírus elleni vakcinával. A tömeges oltási program hétfőn indult, melynek során

a munkavállalók ingyen kapják meg az oltóanyagot.

A vállalat az oltási programot a Dubaji Egészségügyi Hatósággal és az Egészségügyi Minisztériummal közösen valósítja meg.

A program keretében legelőször az utasokkal közvetlenül érintkező dolgozókat oltják be, köztük a pilótákat és a fedélzeti személyzet tagjait. Az Emirates az első a világon a légitársaságok közül, amely felkínálja az oltás lehetőségét alkalmazottainak. A járvány kitörése óta a légitársaság számos biztonsági intézkedést vezetett be, szem előtt tartva utasainak és dolgozóinak egészségét és biztonságát.

Az oltási program során a Pfizer-BioNTech és a Sinopharm vakcinákat használják, mivel mindkettő megkapta a hatósági engedélyeket.

A minél gyorsabb immunizáció érdekében a vállalat több helyszínen is oltja dolgozóit a hét minden egyes napján, napi 12 órában. Mint ismeretes, az Emírségek élen jár a lakosság koronavírus elleni oltásában: az Our World in Data statisztikái szerint már minden ötödik lakos megkapta a vakcinát. A tervek szerint az oltottság márciusra eléri a lakosság 50 százalékát.