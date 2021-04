Minden harmadik új vállalat elbukik öt éven belül

Az Opten 2020-as adatai alapján Magyarországon fokozatosan emelkedik a kezdeti években elbukó vállalkozások aránya:

jelenleg 70 százalékuk éri el a cégszempontból kritikus ötéves működési kort.

Sok múlik ezért a megfelelő induláson – mondta Balogh Péter. A tapasztalt befektető úgy véli, hogy egy vállalkozó első, kulcsfontosságú feladata megtalálni és megismerni az ügyfelet, hogy kiderüljön, mi az, amire valóban szüksége van. Ez alapján lehet ugyanis reálisan megtervezni, milyen irányba érdemes tovább haladni a termék vagy szolgáltatás fejlesztésével és megvalósításával. A befektető emellett a saját korlátok felismerését hangsúlyozza:

Az első három ötlet, amikbe fiatalon vágtam bele, más-más okok miatt, de kudarcba fulladt. Ezeknek a tanulságaiból kiindulva viszont mindig egyre jobban meg tudtam valósítani azt, amit akartam. Meggyőződésem, hogy a fiatal vállalkozók sikerének kulcsa abban is rejlik, hogy mihez kezdenek a kudarccal, az első sikertelenségből felállva ugyanis a második ötletnek már sokkal nagyobb esélye van arra, hogy befusson. Ezt a – hiányosságainkat felismerni, másoktól tanulni és a kudarcból sikert kovácsolni – folyamatot tudják ma már nagymértékben felgyorsítani az induló vállalkozásokat és ifjú tehetségeket segítő mentorok

– fogalmazott.

Kizárólag a barátok véleményére alapozni nem a legjobb stratégia egy kezdő vállalkozás esetében, mivel ők nem minden esetben tudnak és akarnak objektív meglátásokkal, kritikával szolgálni. A hasznos, építő és elfogulatlan visszajelzésekért érdemes szakember véleményét kikérni.

Számos ingyenes és jól működő lehetőség van az ügyféligények felmérésére. Ilyenek például az online kérdőívek, a szolgáltatás vagy termék prototípusának tesztelése valós ügyfelek által, valamint ma már mobiltelefonos alkalmazások is rendelkezésre állnak. Tudjuk, hogy kezdő vállalkozóként nem könnyű feladat megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat, ezért is hoztuk létre az uzletetide.hu oldalt, ahol számos tartalom segít a vállalkozásindítás kezdő lépéseiben. Mindemellett bátran fordulhatnak szakértőinkhez az ügyféligények felmérésével, az ötlet validálásával és az üzleti terv elkészítésével kapcsolatos kérdéseikkel is a vállalkozók