Népszerűbb lett a diákmunka

Tízszeres túljelentkezés tapasztalható a könnyen megtanulható, kifejezetten a szünidőben vállalható diákmunkáknál

– közölte a Világgazdaság kérdésére a Mind-Diák Szövetkezet. Míg tavaly átlagosan hat hetet dolgozott egy diák, idén 1-1,5 hetes növekedést tapasztalnak. Élénkült a diákok munkavállalási hajlandósága a járványügyi korlátozások feloldásával, a magas átoltottság miatt a diákok kevésbé látják kockázatosnak a munkát, és el is tudnak helyezkedni, mivel a kereslet is nőtt a diákmunka iránt – számolt be a Világgazdaságnak Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója.

Ebben az is szerepet játszik, hogy diákokkal a legegyszerűbb pótolni a munkaerőt, és rugalmasan lehet őket alkalmazni váratlan helyzetekben is – tette hozzá. A szakember szerint a fentiek miatt idén lényegesen nőhet a ledolgozott órák száma, és már most látható, hogy a tavalyi nyárnál jóval nagyobb a diákmunkások iránti igény a cégek részéről. Bartkevics Anett, az euJobs HR-Group diákfoglalkoztatási üzletágának, az euDiákok vezetője arról számolt be, hogy

főképp a kiskereskedelmi, a vendéglátói és a rendezvényszervezői cégek támasztanak nagy létszámigényeket.

A járvány okozta nehézségeknek kevésbé kitett szektorok eddig is stabil megrendelők voltak, ugyanakkor újak felvételére csak kevesen voltak nyitottak. A diákok sokkal bátrabban vállalnak munkát.

A májusi kampányunk hatására kétszer annyian regisztráltak az adatbázisunkban, mint a korábbi, vírusmentes évek hasonló időszakában, ráadásul az érdeklődők közel 14 százaléka azonnal munkába is állt

– emelte ki Bartkevics Anett.

Mivel idén nyáron a fesztiválok zöme elmarad, és sok családi költségvetésbe nem fér bele a nyaralás, több diák tervez munkát nyárra – szólt a MŰISZ Iskolaszövetkezet tájékoztatása. A cégek újraindulása azonban sok esetben nem olyan ütemű, mint a munkára jelentkező diákok számának emelkedése. A diákmunka iránti igény azonban a járvány alatt sem csökkent olyan mértékben, mint ahogy arra az iskolaszövetkezet számított, részben annak köszönhetően, hogy

sok feladatot home office-ban is el tudtak látni a diákok.

A Y Generáció Iskolaszövetkezet is arról számolt be, hogy a korábbi évekhez képest 15-20 százalékkal többet dolgoznak a diákok idén nyáron, havi szinten átlagosan 110-130 órát. A diákfoglalkoztató ágazatok között nagy visszatérő

a vendéglátás, amely mellett a logisztika, a szállítmányozás, és az irodai munkák a legszámottevőbbek.

Az elmúlt évekhez képest jelentősen megugrott az étel házhozszállítás, futárkodás.

Nyáron nagyon magas számban regisztrálnak a fiatalkorú diákok, éves átlagot nézve pedig a 18-23 éves korosztály vállal munkát főként, ebben továbbra sincs változás

– közölte az Y Generáció.

A diákok idén zömében 1100 és 1600 forint közötti órabérekért dolgoznak, a szaktudást igénylő munkák esetében azonban 2500 forintos órabérek is elérhetők, illetve az UEFA foci meccsek háttérmunkálataiban dolgozó diákok néhány feladatkörben akár 3500 forintos díjazásban is részesülnek.