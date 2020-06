Nissan és MKB-Euroleasing finanszírozói együttműködés indul

Kizárólagos finanszírozói együttműködést írt alá az MKB-Euroleasing Autólízing és a Nissan hivatalos magyarországi importőre, a Grand Automotive Central Europe – olvasható az MKB közleményében.

A korábbi, más autóipari szereplőkkel való sikeres együttműködéseket követően idén a Nissan magyarországi importőre, a Grand Automotive Central Europe Kft. is kizárólagos finanszírozó partnerévé választotta az MKB-Euroleasinget.

A közlemény szerint a döntést az teszi különösen értékessé, hogy az aláírással a felek egy teljesen új partneri kapcsolat alapjait fektették le, ami az eddigi ilyen, vagy ehhez hasonló stratégiai megállapodásainkhoz képest ötvözte a már jól ismert multinacionális szemléletet a nemzetközi magántulajdoni formával. Ennek köszönhetően a szigorú szakmai feltételeknek történő megfelelésen felül a személyes benyomások, megérzések is kiemelt szerepet kaptak a végső döntés meghozatalánál.

A megállapodásra figyelemmel a felek látványos finanszírozási akciókkal készülnek. Az akció részleteiért érdemes felkeresni a Nissan márkakereskedéseit, illetve figyelemmel kísérni a Nissan következő kampányait is, hiszen a készpénzes vásárlás helyett a különböző finanszírozási termékek kedvezőbb pénzügyi megoldást is jelenthetnek.

Nemcsak azért érdemes tájékozódni, mert a gyártók egyre több esetben nyújtanak speciális kondíciókat a pénzügyi lízinget választó ügyfeleknek, hanem azért is, mert a kis- és középvállalkozások számára elérhető, stabil és megbízható forrást jelentő NHP Hajrá! keretében a lízingkonstrukciók is kiemelkedően kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítanak.

A közlemény szerint a

személyautók esetén egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a nyíltvégű pénzügyi lízing egy rugalmas, de ugyanakkor biztonságos megoldást jelent, ami úgy ad lehetőséget az áfa visszaigénylésére, hogy a futamidő végén a vételi és vevőkijelölési jog is a vállalkozás kezében marad.

Az együttműködés az MKB-Euroleasing környezettudatos stratégiájának részét is képezi, kiegészítve a május végén újraindított állami elektromos gépjármű támogatási rendszerrel. A Nissan világszinten is az egyik legtöbb elektromos autót értékesítő vállalat, amely már 10 éve forgalmazza elektromos zászlóshajóját, a Nissan LEAF-et. A 2017-ben megújult típus a versenytársak növekvő száma ellenére is stabilan őrzi helyét a világ legkedveltebb elektromos autói között.