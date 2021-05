Szeptembertől várja látogatóit a Hungexpo

A Hungexpo gőzerővel készül a nyitásra, szeptembertől ismét fogadja a kiállítókat, látogatókat a budapesti kongresszusi és kiállítási központban – mondta Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója.

Kifejlesztettek egy olyan applikációt, amellyel érintésmentessé teszik a belépést.

A beengedő kapuknál egyszerre lehet fertőtleníteni és lázat mérni, a pavilonokban pedig olyan takarítási protokollokat vezettek be, amelyeknek része a vírusmentesítés. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a rendezvényszakma nagyon várta már az üzleti rendezvényekre vonatkozó részletes szabályozást, ami nélkül nem volt tervezhető az újraindulás. A napokban megjelent feltételek ismeretében kezdődhet meg a rendezvények tervezése, előkészítése.

A vezérigazgató elmondta, hogy a nyitásra készülve folyamatosan tartják a kapcsolatot a kiállító cégekkel. Tapasztalataik szerint a cégek kiállítóként, látogatóként egyaránt nagyon várják, hogy legyenek jól szabályozott üzleti rendezvények.

Ganczer Gábor úgy fogalmazott, a második fél évben szinte már nincs üres hely a rendezvénynaptárban. Ősszel megrendezik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, a Vadászati és Természeti Világkiállítást, illetve több saját szervezésű kiállításukat.

A Hungexpo vezérigazgatója úgy látja, az üzleti rendezvények újraindulása jelentős bevételt hozhat a rendezvényszervező szakma talpon maradt szereplőinek, a Hungexpo az idei gazdasági évet erős pozitív nullszaldóval zárhatja. Becslése szerint 2021-ben a társaság a 2019. évi 8,3 milliárd forint árbevétel mintegy felét tudja elérni a tavalyi 2,7 milliárd forint után

Szép második fél évet lehet csinálni, de az első hat hónap kiesett bevételeit nem lehet behozni.

Az idén eddig nem volt lehetősége dolgozni a rendezvényszakmának, teljes tiltás vonatkozott rá, így a koronavírus-járvány miatt 2021-ben egy teljes fél év esik ki, vagyis a mintegy 1000 milliárd forint árbevételű iparágból 500 milliárd forint bevétel hiányzik.

Ganczer Gábor elmondta, hogy a Hungexpón jellemzően az év első felében van több rendezvény, a saját szervezésű kiállításainak 90 százalékát szokta a cég az első fél évben tartani. Az év második felében inkább a nemzetközi rendezvények a jellemzőek, és azok a belföldi események, amelyeknek helyszínt, szolgáltatást ad a Hungexpo. Az online térben tartott rendezvények nem hoztak gazdasági hasznot, azok arra voltak jók, hogy kapcsolattartási lehetőséget biztosítsanak az adott szakmának.

A Hungexpo vezérigazgatója, aki a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgálatók Szövetsége (Maresz) elnöke is, felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetség felmérése szerint a 100 ezer munkavállalót foglalkoztató rendezvényszervező szakmában 30 százalékra tehető az elbocsátott, vagy a pályát maguktól elhagyó dolgozók aránya, és nehéz lesz most szakképzett, jó munkaerőt találni.

A Hungexponál a koronavírus-járvány miatt senkit sem bocsátottak el, viszont 10-15 munkavállaló magától kilépett, őket szeretnék pótolni, hogy ugyanolyan professzionális színvonalat tudjanak biztosítani, mint 2019 előtt – mondta Ganczer Gábor.

A tavalyinál is nagyobb pofont kapott az idén a rendezvénypiac

Az idei év még drasztikusabb bevételkiesést hozott a szektornak, ráadásul az üzleti kiállítások újraindulását most is nehezíti az átlátható szabályozás és a pályaelhagyó szakemberek hiánya is.