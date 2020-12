Szintet lépett idén a Széchenyi Alapok

Az idén megötszöröződött a befektetési aktivitás, miközben immár hat tőkealapon keresztül 103 milliárd forintot kezelünk – mondta a Világgazdaságnak Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója. Kifejtette, hogy

a lassan mögöttünk hagyott évben új piacok felé nyitottak, de a nemzetközi lehetőségek kiaknázásához az is kellett, hogy kiemelkedő tapasztalatú szakemberekkel bővüljön a befektetési csapat.

Állami tulajdonban, de piaci alapon működnek, ennek szellemében az idén látványosan meg is növekedett a társbefektetői szerkezetben végrehajtott tranzakcióik aránya, amikor egy magánbefektetővel közösen lépnek fel. A Széchenyi Alapok esetében befektetésenként most már egymilliárd forint feletti átlagról beszélhetünk;

a legkisebb összeg mintegy 300 millió forint körüli, a legnagyobb pedig a 10 milliárdot is elérheti.

A kihelyezést néhány esetben mindössze egy hónapos döntés-előkészítés előzte meg, amikor a céltársaság nagyon felkészült volt, és minden szükséges adat, információ rendelkezésre állt, azonban inkább a négy-hat hónap a jellemző.

Több mint százhúsz befektetéssel és negyven exittel a hátuk mögött Jobbágy Dénes úgy látja, az egészségügytől a járműiparig rengeteg a lehetőség, a kitörési pont, ugyanakkor számos ágazat, élen a turizmus-vendéglátással igencsak megszenvedi a vírusválságot.

A Covid-hatásokat felmérve szinte minden portfóliócégtől azt a visszajelzést kapták, hogy van visszaesés, de a legtöbb esetben van megoldás is. Hangsúlyozta: arra ösztönzik a vállalkozásokat, hogy próbálják megtalálni a válságban rejlő új lehetőségeket. Sokan például a kényszerleálláskor döbbentek rá, hogy a bezárásokkal olyan felújításokra, átszervezésekre nyílt lehetőségük, amelyek már nagyon értek, de eddig nem jutott rájuk idejük. Ezzel együtt a pandémia alatt az egészségipar mellett felértékelődött a feldolgozó- és gyártóipar, valamint a szolgáltató szektor számos szereplője. Előrebocsátotta, hogy számos új termék, izgalmas projekt van a csőben, a többség próbál túlélni és előre tervezni.

– húzta alá az elnök-ve­zérigazgató, hozzátéve, hogy jellemzően hét év egy tőkealap életciklusa, ezzel szemben náluk mind a hat alap 2030-ig tart, s a legtöbbjük akár további tizenöt évvel is meghosszabbítható. Hogy az elsőre jónak tűnő befektetések később valóban megtérüljenek, minden részletre kiterjed a mo­nitoringrendszer, megvannak az eszközeik ahhoz, hogy a várt növekedési pályán maradhasson az adott portfóliócég. „Mi sosem a projektbe, hanem mindig a mögötte álló csapatba fektetünk be. Egy jó ötlet csak akkor igazi érték, ha megvan hozzá a szükséges képesség, kompetencia” – fűzte hozzá Jobbágy Dénes.

Zöldülő befektetések

Észak-Amerikától a Távol-Keletig hasít a zöldgazdaság, egy jól célzott fenntarthatósági stratégiával számottevő értéknövelést érhet el egy vállalat. „Magyarországon a megújuló energiaforrások előtérbe helyezésével az állam is efelé lép, elvégre hazai és uniós források is rendelhetők ilyen irányú beruházások mellé, mint ahogy kockázati tőke is. Megszaporodtak az ígéretes naperőmű-fejlesztések, de a vízfelhasználás csökkentése ugyanígy kulcsterület” – mondta Jobbágy Dénes. Ezt a területet a Széchenyi Alapoknál a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap fogja össze, amelyet Áder János köztársasági elnök alapítványával közösen hoztak létre.