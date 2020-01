Teljes kapacitáson a Mercedes-konszern

Már telített az idei évre a kecskeméti Mercedes-Benz gyár termelési programja, és világszerte élénk a kereslet a kompakt autók iránt.

Mozgalmas évet zárt tavaly a Mercedes-Benz, kecskeméti gyárában 2019-ben több új modell sorozatgyártása indult el sikeresen: az új CLA Coupét a CLA Shooting Brake, ősszel pedig a Mercedes-AMG Performance három kompakt modellje követte.

A Kecskeméten készülő járművek is nagymértékben hozzájárultak a Mercedes-Benz márka sikeres magyarországi értékesítési eredményeihez

– közölte lapunkkal a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

Az idei évre vonatkozó kérdésekre szűkszavú válaszokat adott a vállalat. Mint kiemelte, a világgazdaság jövőbeli fejlődését illetően nem bocsátkozik találgatásokba, azt azonban elárulta, hogy a Mercedes-Benz kecskeméti gyárának termelési programja már 2020-ra is telített.

Tehát úgy tűnik, egyelőre nem okoz problémát a hazai autógyárnak a német autóiparban tapasztalt megtorpanás és a globális gazdaság növekedésének lassulása.

A mintegy 4700 munkatársat foglalkoztató gyárunk teljes kapacitással termel azért, hogy a kompakt autók iránti, világszerte élénk keresletet kielégítse

– közölte a konszern.

A Mercedes-Benz hosszú távon tervez Kecskeméten. A cég azt is jelezte, hogy a már most is modern gyárnak folyamatos, további fejlődést biztosítana, hogy a termelés még hatékonyabbá, rugalmasabbá és zöldebbé váljon. A bizalmat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy éppen zajlik a vállalat új gyáregységének az építése, amelyre több mint egymilliárd eurót költ az autógyártó, és nagyjából 2500 új munkahelyet teremt.

A teljes cikket a Világgazdaság szerdai számában olvashatja