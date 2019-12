Újabb figyelmeztetést kapott a Netflix

Sorra jelennek meg vélemények arról, hogy van oka az aggodalomra az internetes tévészolgáltatásban élen járó Netflixnek az egyre inkább a túltelítettség jeleit mutató piacon.

Egy frissen megjelent kutatás szerint a megkérdezettek majdnem hét százaléka várhatóan lemondja Netflix-előfizetését a következő néhány hónapban azok közül, akik eddig a Netflix mellett a Disney+ internetes tévészolgáltatását is használták.

A Bank of America elemzéséből kiderült, hogy az ezerfős mintán végzett felmérés kapcsán a készítőknek is vannak fenntartásaik. A CNBC internetes kiadása Nat Schindler és Justin Post elemzőket is idézi.

Kételkedünk abban, hogy a válaszadók valóban ekkora arányban ténylegesen el is fordulnának a szolgáltatótól

– mondták. Kifejtették, hogy azért is szkeptikusak, mert korábban a Bloomberg közölte, hogy a Netflix tíz nappal a Disney saját streamingszolgáltatásának indulása után sem látta jelét annak, hogy felhasználói lemondanák az előfizetést.

Ehhez képest egy másik 2500 fős kutatásról beszámolva a héten arról írtak a Los Angeles Times online felületén, hogy akár egymillióan a Disney+-ra válthattak a Netflixről a filmforgalmazó saját szolgáltatásának november közepi indulása óta.

Szakértők szerint, ha a streaming­piacon úttörő Netflixtől valóban nagyobb arányban fordulnak el az előfizetők, akkor a cég üzleti előrejelzésének főbb számait is módosítani kell majd.

A több mint 7000 embert foglalkoztató Netflix részvényei a mostani hírek ellenére eddig jól teljesítettek decemberben. A szerdai kereskedésben 3 százalékos ralit produkáltak a cég papírjai, míg a legújabb ellenlábas egy hónappal ezelőtti startja óta 11 százalék felett drágultak a vállalat részvényei. A cég 2016 végére a világ szinte összes országában elérhetővé vált, és csak Amerikában mintegy 60 milliós előfizetői tábort gyűjtött.

A jelentős múltra visszatekintő filmforgalmazónak sem lehet oka panaszra új szolgáltatása, a Disney+ miatt. Alig egy nappal az indulása után már 10 millió ügyfelet szerzett, és a Disney részvényei az online tévé indítása óta majdnem 6 százalékkal emelkedtek.

Korábban az egyik New York-i székhelyű bankház elemzője azt állapította meg, hogy akár négy­millióan is faképnél hagyhatják a Netflixet a jövő évben, mivel a sorra megjelenő új szolgáltatók rendre alacsonyabb árakkal csábítják magukhoz az előfizetőket. Emiatt a szakértő szerint a Netflixnek alacsonyabb árszabást kellene alkalmaznia, és az így keletkező kiesést hirdetésekkel kompenzálnia.

Idehaza 2016 januárjától érhető el a Netflix. Idén november elején jelent meg saját felületével ebben a szegmensben az Apple is, és ekkortól Magyarországon is elérhetővé vált az Apple TV+ a cég saját ügyfelei körében. Magyarországon ezek a termékek jellemzően 2000–4000 forint közötti havidíjért érhetők el.