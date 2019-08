Nem az extrák adják a márka nimbuszát

Akár 12 millió alatt is hozzájuthatunk egy E-osztályhoz, ha a Limited Edition kivitelt választjuk.

A német prémiumautók gyártói többek között a Mercedes klasszikus típusainak lehetnek hálásak az óriási népszerűségükért, ugyanis ezek a 70-es és 80-as években gyártott autók még akkor is megőrizték méltóságukat, amikor elérték a bűvös egymilliomodik kilométert. A használtan is értékes W123-as és W124-es sorozatban nem számított ritkaságnak a fapados alapkivitel, amelyet Becker rádióval és jobb esetben tolótetővel rendelt az első tulajdonos. A többnyire Németországból magánimport útján hazánkba kerülő autókkal szerzett tapasztalatok is megerősítik, hogy nem az extrák miatt alakult ki a márka nimbusza.

A gyártóknak azonban presztízskérdés a folyamatos szolgáltatásbővítés, ezért ritkán jut el hozzánk egy belépőszintű prémiummodell. A Limited Edition fantázianevű, kvázi alapkivitelű E-osztály éppen azért számít különlegesnek, mert szinte minden hiányzik belőle, ami nélkül 2019-ben nem lehet élni. Bár a W213-as a bemutatásakor kézi váltóval is elérhető volt, ma már szériatartozék a hagyományos, kilencfokozatú, automatikus szerkezet, amelyet a leggyengébb, 2,0 literes, 184 lóerős, turbós benzinmotorhoz kapcsolnak.

Még ebből a kedvező alapárú változatból sem hiányzik a 4Matic összkerékhajtás, ahogy az aktív fékasszisztens, az elektronikusan vezérelt lengéscsillapító, a LED-es fényszóró, a térdlégzsák, a kétzónás légkondicionáló, az ülésfűtés, a multifunkciós kormánykerék sem, sőt a nagyobbik, 66 literes üzemanyagtartály is benne van a csomagban 11,97 millió forintért. Ennyiért egy felső középkategóriás Mercedest kapunk, amely fehérben, az alapáras, 17 colos könnyűfém felnikkel is maradéktalanul elegáns, méltóságteljes limuzin.

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható.