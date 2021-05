Már több mint 4,3 millióan megkapták az első oltást Magyarországon a második vakcinán pedig már 2,5 millióan túl vannak – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos, az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Hozzátette:

a második oltás után egy-két héttel alakul ki a teljes védettség.

Ugyanakkor hangsúlyozta, egyetlen vakcina sem képes 100 százalékos védelmet kialakítani és mindig vannak olyanok, akik nem kellően reagálnak a vakcinákra, őket majd a közösségi védelem fogja megvédeni attól, hogy elkapják a koronavírus fertőzést.

Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot a 16-18 évesek a Pfizer/BioNTech vakcinákra , az oltási sorozat csütörtökön kezdődik és jövő keddig tart majd

– mondta Müller Cecília. Kiemelte: 200 ezer fiatal közül 84 ezren regisztráltak a vakcinára. A fiatalok figyelmét felhívta: az oltásra tajkártyát, személyigazolványt valamint a hozzájáruló nyilatkozatot is vigyék magukkal, amit a szülővel írassanak alá. A diákok számára, ha csak tanítási időben tudnak oltást foglalni, az igazolt hiányzásnak számít.

Ha valaki esetleg közben megbetegszik, és nem tud elmenni az oltásra, az később is megkaphatja azt.

A járványhelyzet egyre kedvezőbb, az adatok is ezt mutatják – emelte ki a tiszti főorvos. Hozzátette: a gyógyultak száma háromszorosa az aktív fertőzötteknek, jelenleg 188 ezren vannak azok, akiket a vírus megbetegített és még tart náluk a betegség. Jelenleg súlyos állapotban 3384-en vannak, ők kórházi ápolásra szorulnak, lélegeztetőgépen pedig 394-en vannak.

Kiemelte:

a 18 év felettiek Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik-V vakcinákra foglalhatnak időpontot az oltópontokon.

Magyarországon a beoltottak aránya 44 százalékos, az elmúlt héten egy kicsit lassabban haladt a védőoltások beadása – mondta Müller Cecília. A tiszti főorvos kiemelte: a héten 1900 praxis 19 ezer Janssen vakcinát kap, ez az egyoltásos oltóanyag – hangsúlyozta. Kiemelte: a WHO pénteken jóváhagyta és javasolta az eddigi nyugati vakcinák mellett a kínai Sinopharm vakcinát is a 18 év feletti korosztály számára. Müller Cecília hangsúlyozta: a WHO vizsgálata csak megerősítette a magyar hatóságok korábbi döntését.