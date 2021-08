A Pécs déli részén kialakított ipari parkba az elmúlt években új vállalkozások érkeztek, amelyeknek jelentős mennyiségű energiára van szükségük működésükhöz. Elsősorban ezekre az új igényekre válaszul valósított meg jelentős bővítést az E.ON Hungária Csoport a Pécs déli részének áramellátását biztosító kertvárosi transzformátorállomásában.

Fotó: E.ON Hungária Csoport

A bővítéssel nem csak az ipari parkba érkezhet több áram, a fejlesztés növeli az ellátásbiztonságot is, egy esetleges üzemzavar hatásait kevésbé fogják érzékelni a térség lakói a jövőben.

Pécset és a környező településeket négy transzformátorállomás látja el árammal, 150 ezer pécsi és a környező települések lakói számára biztosítva az energiát. A város déli részén kialakított ipari parkba települő vállalatoknak azonban egyre több energiára van szükségük, így az E.ON a terület áramellátását biztosító kertvárosi létesítmény bővítése mellett döntött.

A szükséges felmérések és előkészületek 2020-ban kezdődtek, a több, mint 720 millió forintból megvalósuló fejlesztés idén augusztusra készült el.

Az állomás és az ipari park között újonnan épített középfeszültségű kábel az M6-os autópályát keresztezi.

„Ügyfeleink nem csak a hatékony és megbízható energetikai megoldásokat várják el tőlünk, hanem rugalmas reagálást is a változó igényekre. Ezzel a fejlesztéssel újabb vállalatoknak nagy üzembiztonsággal tudjuk biztosítani a szükséges villamosenergiát. A fejlődést jelző hasonló igények esetén mindig örömmel működünk együtt” – mondta Németh Imre, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója.

Az energiavállalat a fejlesztés végrehajtása során a lehető legkisebb környezetterhelésre törekedett, a keletkező hulladékot lehetőleg minimalizálva.

Erre példa, hogy az új földkábeleket pontosan a szükséges méretben kérte leszállítani a gyártótól, hogy ne legyen szükség a leeső, megmaradó részek eldobására.

Fotó: E.ON Hungária Csoport

„Minden fejlesztést üdvözlünk Pécsett, a gazdaság erősítését, a vállalkozások működését segítő beruházásokat pedig különösen nagy örömmel fogadjuk. A Déli Ipari Parkba az elmúlt másfél évben több vállalkozás is betelepült. A Lemeztechnika Kft., a Hanon Systems Kft. és a Matro Kft. mellett logisztikai és szolgáltatócégek is érkeztek a területre, ahol már megkezdődött az autóipari textíliákat gyártó, japán SEIREN-csoport üzemcsarnokának építése is. A park dinamikus és a jövőben szándékaink szerint folytatódó bővülése, az ennek nyomán fellépő energiaigény indokolttá és szükségszerűvé tette az alállomás fejlesztését.”

– mondta el a fejlesztés kapcsán Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere.

Az E.ON szakemberei jelenleg is dolgoznak további pécsi fejlesztésekhez kapcsolódó beruházásokon a városban. Szeptember végéig egy új transzformátorállomást telepítenek az új vásárcsarnok energiaellátásra, illetve ősszel még két nagyobb bővítést valósítanak meg a baranyai megyeszékhely egy-egy utcájában.