Kedvező jelek mutatkoztak az elmúlt hetekben az építési faanyagok világpiacán, miután Kanadában a főtermékek tőzsdei árfolyama augusztus második hetétől fokozatosan csökken, megközelítve a tavaly novemberi szintet is – válaszolt a VG megkeresésére az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége környezettudatos és szerelt technológiás szakmai tagozatának (ÉVOSZ-Makész) elnöke, Kárpáti József.

Fotó: Kallus György / VG

Volt hét, amikor több mint 40 százalékkal, és volt, amikor csaknem 20 százalékkal zuhant az építőfa ára, miután újraindult az Egyesült Államokba a rendkívül nagy tömegű keresletet kielégítő export. Ennek hatására esett az ellátási nehézségeket és az árak szárnyalását okozó amerikai kiviteli nyomás. A vámtarifa-háború miatt befagyott kanadai beszerzési csatornák helyett kerestek az amerikai beszerzők új piacokat, és Európából szívták el a kitermelt és feldolgozott faanyag jelentős részét – vezette le a készházépítő magyar szakmai tagozat vezetője.

A Covid után újrainduló belső piacok megnövekedett szükségletével egy időben megmutatkozó amerikai hiány nyomán már Magyarországon is 300 százalékkal drágábban lehetett építőfához jutni július első felében.

A tavaly novemberben indult drágulás után most estek először az árak – mondta Kárpáti József.

z építőfa beszerzési ára csaknem 20 százalékkal alacsonyabb, mint a csúcson volt, így az árkülönbség a tavalyi, hasonló időszakéhoz mérten 250 százalékra mérséklődött.

A csökkenés folytatódhat, mert az USA építőfa-kereslete már nem az európai piacot terheli. Kárpáti József egy készházépítő cég vezetőjeként azt tapasztalja, hogy még messze van a korábban természetes, egy-két hetes anyagszállítás, de már így is a harmadával rövidültek a legnehezebb időszakokban négy-hat hónapos szállítási idők.

Azzal számolni kell, hogy az árak már soha nem csökkennek vissza korábbi tartományukba, az importfát ezért is fontos belső forrásból származóval helyettesíteni. Már az előpályázati szakaszban van az a ginopos program, amelyben több százmillió forintos támogatást szerezhet akár két magyar ÉVOSZ-Makész-tag cég is a Soproni Egyetemmel folyó kutatás és fejlesztés keretében, amely az erdészetek bevonásával hazai erdőkből biztosítaná az építkezésekhez a ragasztott, hossztoldott tömbösített építőfát.

Fotó: VG

A fenyőfa megfelelő előkészítéssel és eljárással helyettesíthető nemes nyárral, fűz- és szilfával. Hazai fafajtákra alapozva akár már a jövő ősszel megindulhat a gyártás, ami mellett környezetvédelmi szempontok is szólnak: lerövidülnének a több ezer kilométeres szállítási láncok, a hazai fát magasabb hozzáadott értékű, értékesebb termékként lehetne felhasználni, akár exportpiacokon is. Kárpáti József leszögezte: a hazai erdőállomány megóvása is elsődleges szempont, már zajlik a kínálati kapacitás felmérése a hazai gyártáshoz.

Nem bukkant kartellezőkre a GVH

Nem talált okot versenyfelügyeleti eljárásra a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a gyorsított téglapiaci vizsgálaton, de számos ajánlást tett. A kerámia falazóelemek hazai piacán nagyarányú áreltéréseket tapasztalt az egyes építőanyag-kereskedések között, ezért azt javasolja, hogy a beszerzők szerezzenek be több ajánlatot.

A GVH megállapította, hogy egyes gyártók a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt csökkentették termelésüket, ám az így keletkező kiesést az import és a kisebb vállalatok gyorsan korrigálták.

Mivel a termelés bővítése jelentős és lassan megtérülő beruházás, a hivatal célszerűnek tartja az állami ösztönzők kialakítását is. A Magyarországon felhasznált tégla nagy része belföldön készül, bőven van hozzá agyag is, ennélfogva a téglapiac kevésbé van kitéve a globális folyamatoknak. Ugyanakkor gondot okozhat – és az árakat is megemelheti – a fuvar-, csomagolási és logisztikai díjak növekedése.