Az Erste Bank a Hydro Fehérvár AV19 új szponzora – jelentette be szerdán Székesfehérváron sajtótájékoztatón Szabados Richárd, az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője, és Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke. A megállapodás értelmében Magyarország legnépszerűbb jégkorong klubjának öltözetén, a stadionban a palánkon, a jégen és a lelátón is megjelenik a pénzintézet logója.

Folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy az Erste Liga szponzoráción túl hogyan tudjuk támogatni a magyar jégkorong sportot. A Hydro Fehérvár AV19 a legjobb magyar csapat, jelenleg az egyetlen, amely külföldi bajnokságban játszik, ezért megtiszteltetés számunkra, ha segíthetjük őket – mondta el a szerződés aláírását követően Szabados Richárd. Az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője hozzátette: azt reméli, hogy a megállapodás nem csak egy szezonra szól majd, hanem a jövőben folyamatosan együtt tudnak majd dolgozni. Aláhúzta: ez egy üzleti alapú szerződés, és nem olyan, a márkanév építését célzó támogatás, mint amilyen az Erste Liga szponzoráció – a kettőt ezért is el kell választani egymástól.

Ez a szerződés nem csupán az Erste Bank sport iránti elkötelezettségét mutatja, hanem azt is jelzi, mennyire fontos a pénzintézet számára a fehérvári régió. Azt reméljük, a Hydro Fehérvár AV19 támogatása hozzájárul ahhoz, hogy tovább fejlesszük üzleti kapcsolatainkat és aktivitásunkat ebben a térségben

– emelte ki Szabados Richárd, aki hangsúlyozta azt is: bíznak abban, hogy a pandémia nézők nélküli időszaka nem tér vissza, és ismét telt házas meccseken vehetnek részt.

„Megtisztelő számunkra, hogy Magyarország egyik vezető bankját a Hydro Fehérvár AV19 nemzetközi ligában játszó csapatának szponzorai között tudhatjuk” – szögezte le Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke, aki szerint a csarnok 3500 fős nézőközönsége mellett a 40 ezres online követőbázis olyan értéket jelent, amelyet honorálnak a támogatók.

Tudjuk, hogy az Erste Bank a saját területén mindig magas színvonalon és professzionálisan teljesít, reméljük, segítségükkel mi magunk is hasonló szintű teljesítményre leszünk képesek az előttünk álló szezon, szezonok során. Köszönjük partnerünknek, hogy ebben a nehéz gazdasági környezetben is bizalmat szavaztak klubunknak. Bízunk benne, hogy a most megkötött szerződéssel a korábbi időszakhoz hasonló hosszú távú, és mindkét fél számára sikeres együttműködés veszi kezdetét! Mi azon leszünk, hogy teljesítsünk, a csapat célja, hogy a szezonban a kiharcolja a playoffba jutást, amihez a támogatás óriási segítséget jelent