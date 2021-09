Ma 125 éves a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), amely az egyik legidősebb ilyen intézmény Európában (az első szabdalmi törvényt itthon 1895-ben fogadta el az Országgyűlés). A hazai oltalomvédelem évszázados hagyománya ellenére még ma is kevés az olyan történet, mint a Debreceni Egyetemé. Az általuk szabadalmaztatott, kürtős kalácsba csomagolt debreceni virsli ugyanis még a nemzetközi gyorsétterem-lánc, a McDonald's figyelmét is felkeltette. A nemzetközi licenszt bejegyző cég azonban mind a kolbászos kalács gyártási jogát, mind annak kereskedelmi jogait magánál tartotta. Jelenleg egy kísérleti gyártó üzem létrehozásán dolgozik, amelyben a McDonald'snak is tulajdonrészt kínál – érzékeltette szemléletes példával az SZNTH elnöke, milyen vonzerővel bírhat egy nemzetközi oltalom a befektetők számára.

Pomázi Gyula, az általa vezetett hivatal és a VG közös konferenciáján elhangzott előadásában kifejtette: bár az elmúlt években emelkedett a hazai szabadalmi bejelentések száma, a nemzetközi oltalomjoggal rendelkező cégek aránya még mindig jócskán elmarad az uniós átlagtól.

Míg az EU-ban a kkv-k 8,8 százaléka rendelkezik valamilyen oltalom-bejegyzéssel, itthon a több mint 480 ezer kkv-nak mindössze 3,3 százalék bír ilyennel.

Összevetésképp: Lengyelországban ez az arány 10 százalék, ami az ország tőkevonzó képességét is jelentősen növeli. Lengyelország tőkevonzó képessége jelenleg a hazai háromszorosa, a nagy számú bejegyzett nemzetközi oltalomnak is köszönhetően.

Fotó: Kallus György / VG

A nemzetközi szabadalmi bejelentések rangsorában mára Kína világvezető, 2019 óta már az Egyesült Államokat is előzi. Az ázsiai országban az idei első félévben több mint hatvanezer szabadalmi bejelentést tettek, míg 1999 első félévében még csak 276-ot.

A megfelelő oltalom a nemzetközi piacra lépés egyik fontos feltétele. Egy adott termékre/szolgáltatásra vonatkozó oltalom-bejegyzés monopoljogot biztosít tulajdonosa számára a gyártás és értékesítés terén, és védelmet ad a hamisítás ellen is. De a szellemi tulajdon vagyonértékét is számottevően növeli – hangsúlyozta előadásában Pomázi Gyula. AZ SZTNH elnöke kifejtette:

mindössze egyetlen oltalom használata 10 százalékos növekedési többletet jelenthet egy vállalkozás számára, míg egy teljes oltalmi portfolió használata akár 30 százalékkkal is növelheti a kkv-k gazdasági növekedési esélyeit.

Fotó: Kallus György / VG

Az oltalommal védett termék/szolgáltatás felhasználási joga is értékesíthetővé válik, ami növeli az adott vállalat, ország tőkepiaci vonzóképességét is.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) pályázatain keresztül 100 százalékos támogatás szerezhető az iparjog oltalom bejelentésére, sőt, arra is lehetőség van, hogy az oltalom-bejegyzést követő első három évben az oltalom fenntartási díját sem kelljen megfizetni, ezzel

az oltalom megszerzése és fenntartása az első három évben nulla forintba kerül

– hangsúlyozta Pomázi Gyula.

Az SZTNH elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy a vállalkozások K+F minősítésével különböző adókedvezmények is igénybe vehetők, amelyekkel a cégek többsége ma nem él. A társasági adónál 10 millió forintonként 1 millió foritot spórolhatnak a fejlesztéssel foglalkozó cégek, de a hazai vállalkozások többsége ezt jelenleg nem igényli vissza.