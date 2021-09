Utoljára 2018-ban volt KRAFT SÖRFESZTIVÁL, avagy a kraft sörök rendes évi "seregszemléje".

Fotó: Budapest Beer Week

A nemzetközi sörfesztiválok semmihez sem fogható, felszabadító hangulatát idézi a Budapest Beer Week csapata ezzel a rendezvénnyel, hiszen a sörfőzők személyesen csapolják a söreiket majd, így bátran lehet akár szakmázni is egy-egy hordóérlelt imperial stout, vagy szétcsavart gyümölcsös berliner weisse között. Persze klasszikusabb lagerek és ale-ek is lesznek a hagyományosabb ízek kedvelőinek is, hogy teljes legyen mindenki boldogsága és változatos a sörsora.

Fotó: Budapest Beer Week

Sörfesztiválból persze van sok, de a Budapest Beer Week csapata sosem egy végletekig profitorientált üzleti vállalkozásként tekintett a rendezvényeire, hanem mindig egy alulról jövő, egyedi hangulatú, szerethető, ezzel együtt professzionális közeget próbált meg létrehozni, nem kihasználva a sörös szcénát, hanem maga előtt tolva azt.

A Kraft Sörfesztivál hazai nevei:



Balkezes, Dealbreaker, Fehér Nyúl, First, Hajnali Sörfőzők, Hoptop, Horizont, InVitro, Mad Scientist, Monyo, Reketye, Rothbeer, Szent András Sörfőzde, Ugar Brewing, Uradalmi Sörmanufaktúra, Viharsarok Sörfőzde, Yeast Side, Zentus