Egyre fiatalabban hagyjuk el a szülői fészket

Fotó: Shutterstock

Az EUROSTAT adatai alapján átlagosan 26,4 évesen költöztek el otthonról a fiatalok az Európai Unióban, 2020-ban. Hazánk a középmezőnyben található a kontinensen, a magyar fiatalok 27,4 évesen repülnek ki átlagosan a családi fészekből. Az önálló életet legfiatalabban az északi országok lakói kezdik, a listavezető Svédországban már 17,5 évesen hagyják el a szülői házat, míg a déli országokban várnak a legtovább, a lista végén Horvátország található, ahol 32 éves korukig várnak a mamahotel elhagyására.

Az OTP közleménye szerint figyelemre méltó az átlagéletkor hosszú távú változása. A 2002 óta létező adatok alapján az érték 2006-ban érte el csúcsát (26,8 év), majd nagyjából folyamatosan csökkent egészen 2019-ig (26,2 év), majd valószínűleg a koronavírus-járvány hatására ismét nőtt. Hasonló folyamatok játszódtak le Magyarországon is, ahol 2010-ig növekedett az önálló életet kezdők átlagéletkora, amit 2018-ig csökkenés követett, majd tavaly ismét nőtt a szülői házat elhagyók átlagéletkora.

"Az, hogy Magyarországon is korábban hagyják el a fiatalok a szülői otthont, visszavezethető a még családalapítás előtt állókat is motiváló és életkor alapján felülről korlátos állami támogatásokra, a mobilitás és reálbérek növekedésére, valamint az elmúlt években elérhető kedvező kamatozású hitellehetőségekre. A 2019-ben Európa-szerte érzékelhető életkor növekedés feltételezhetően a koronavírus járvány hatásának tudható be, a home office és távoktatás terjedése és az általános bizonytalanság miatt valószínűleg számos fiatal halasztotta el az első önálló otthonba költözés időpontját”

– mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az OTP Ingatlanpont közleménye az első ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan tanácsokat is fogalmaz meg, noha elismerik, hogy a különböző élethelyzetű emberek esetében más és más szempontokat érdemes figyelembe venni. Általánosságban azonban leszögezik, hogy érdemes a jövőbeni értéknövekedést is figyelembe venni, lehetőleg a munkahely közelébe költözni, olyan környékre amely jó infrastruktúrával rendelkezik és ahol lehetőleg némi zöld is található a közelben.

Az új és használt lakások közötti választás során fontosnak tartották megjegyezni, hogy bár olcsóbban juthatunk használt lakásokhoz, a szakemberek hiánya és a dráguló építőanyagok a későbbiekben megnövelhetik egy esetleges felújítás költségét. Az új építésű lakások esetében a tervezőasztalról történő vásárlás során jelentős árelőnyhöz is juthatunk.

Az otthoni munkavégzés pedig felértékeli a kertkapcsolat, a terasz vagy a munkavégzésre alkalmas helységek meglétét, és jó ötlet lehet a lakáshoz kapcsolódó kiadások csökkentésének lehetőségén is elgondolkodni és ideális esetben hatékony és energiatakarékos hűtési, fűtési, valamint világítási megoldásokat választani – zárják közleményüket.