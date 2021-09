A várakozásoknál jobban sikerült a nyár, az utazási irodák teljesen meg tudták tölteni a tengerparti charterjáratokat, és a tavalyi bevételük legalább kétszeresét érték el júliusban és augusztusban – nyilatkozta a VG-nek Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) frissen újraválasztott elnöke. Bár jelentősen nőtt a forgalom, volt honnan kilőnie a mutatóknak, tavaly ugyanis

a 2019-es nyári bevételek 20 százalékát, 271 milliárd forint helyett mindössze 54 milliárdot könyvelhettek el az utazási irodák.

Ráadásul ennek az összegnek a legnagyobb részét 2020 első negyedévében, még a pandémia kirobbanása előtt realizálták. A koronavírus-járvány pusztító hatása lemérhető a szövetség tagjainak számán is, amely 212-ről 174-re csökkent.

Fotó: ©Móricz-Sabján Simon / VG

A korábbi hosszan tartó, többször elrendelt korlátozások és határzárak feloldása után ugrott meg a nyáron egy csapásra a kiutazási kedv. Hirtelen mindenki menni akart, aki csak tehette, és minél előbb, mert sokan attól tartottak, hogy ismét csak átmeneti lesz a lazítás

– magyarázta Molnár Judit. A folyamatosan változó helyzet és az országonként is eltérő szabályozások miatt minden korábbinál több fiatal utazott szervezett keretek között, utazási irodával, az idősebb korosztályban a kényelmetlenségektől tartva kevesebben vállalkoztak most külföldi útra, mint eddig. A MUISZ elnöke szerint akik idén nyáron bárhová is elutaztak, kizárólag kedvező tapasztalatokkal tértek haza, ami remek ajánlólevél a bizonytalankodóknak, és az utazási hajlandóság fokozatos emelkedését eredményezheti. Bár eleinte kaotikusnak tűnt az európai helyzet az eltérő részletszabályok miatt, a gyakorlatban minden gördülékenyen működött és működik most is a kontinensen.

Kiemelkedően jól teljesítettek a klasszikus tengerparti üdülőhelyek, mindenekelőtt a magyarok által korábban is rendkívül kedvelt horvát és a repülős célpontnak számító görög és török tengerpart, de Egyiptom is.

A növekvő keresletet kihasználták a fapados légitársaságok, rárepültek a görög szigetekre és a népszerű olasz nyaralóparadicsomokra, Barira, a szardíniai Algheróra és a Kanári-szigetekre is

– sorolta Molnár Judit. A pozitív nyári tapasztalatok nyomán az utazási irodák úgy látják, hogy lesz turizmus ősszel is – mondta a szövetségi vezető, aki a negyedik hullám közeledtével is abban bízik, amire a magyar és az európai országok vezetői egyaránt ígéretet tettek, hogy nem fogják már leállítani a gazdaságot és bezárni az országhatárokat sehol. A védőoltás Európában mindenütt elérhető, ezáltal a fertőzés és a súlyos szövődmények kockázata csökkenthető. Éledezik a céges utaztatás is, ami fontos indikátora a nemzetközi turizmusnak.

Az utaztatók óvatos optimizmusát jelzi, hogy elkezdődött a téli szezon tervezése, a régóta népszerű Dubajban az expó például október végén nyit. Ez is azt példázza, hogy az idei nyár után az ősz és a tél is más, számottevően jobb lehet, mint a tavalyi, még ha olyan intézkedéseket vezetnek is be ismét, mint a beltéri maszkviselés. Lényeges különbség az előző évhez képest, hogy most már minden turisztikailag fontos hely nyitva van, többségében sorban állás nélkül felkereshető, és az éttermek zöme is kinyitott már az európai metropoliszokban. Mindezek ellenére vannak persze, akik továbbra is kivárnak, és idén nem terveznek utazást.

Az utazók másik típusa igyekszik kihasználni a gyermekes családok hazatérése után elcsendesült, de még mindig remek időjárású mediterrán térségek kivételesen jó utószezoni árait

– mondta a MUISZ elnöke. Az utazással kapcsolatos döntéseket most sokan a tervezett indulás időpontjához nagyon közel, az utolsó pillanatban ismert körülmények alapján hozzák csak meg.