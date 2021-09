Új, 70 milliárd forintos munkaerő-fejlesztési programot jelentett be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A szaktárca államtitkára azt mondta a VG-nek,

70-100 ezer munkavállaló képzése valósulhat meg a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítását célzó projekt segítségével.

A támogatás képzési költségekre és bértámogatásra igényelhető. A pályázati kiírás szerint mikro-, kis és közepes vállalkozások maximum 50 millió forintra pályázhatnak, nagyvállalatok esetében pedig 100 millió forint a felső határ.

Fotó: Komka Péter

Azért alakítottuk át a felnőttképzések rendszerét is, hogy a munkavállalóknak tartósan legyen munkájuk. Ezzel a felnőttképzési rendszer nálunk vált a legrugalmasabbá a térségben

– mondta György László. Hangsúlyozta, hogy nem ingyenpénzről van szó, a cél az, hogy a cégek megtartsák a munkavállalóikat, és a minimálbér-emeléshez képest nagyobb ütemben növeljék a bérüket is, az alkalmazottak pedig tanuljanak. Ha például 2 százalékponttal nagyobb ütemben emelkedik a munkavállaló bére, mint a minimálbér, vagyis az emelkedés mértéke eléri a 6 százalékot is, akkor a támogatás 10 százalékát nem kell visszafizetni. Dolgozónként 200 ezer forint képzési támogatást igényelhetnek a cégek, ugyanakkor az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy hátrányos helyzetű települések, fejlődésben elmaradt régiók, „szabad vállalkozási zónák”, esetleg IKT-képzések esetében akár 300 ezer forintra is emelhető a támogatás. Ezen túlmenően a bértámogatás is igénybe vehető, ezért egy munkavállaló után akár évente félmillió forint pluszforrást is kérhet a vállalkozás. Az első körben 15 milliárd forintra pályázhatnak a cégek október 1-től.

A világjárvány megmutatta, hogy a rendkívüli helyzetekre is fel kell készíteni a munkavállalókat. Fontos, hogy átképzéssel vagy nyelvi oktatással alkalmazottaknak akár cégen belül is lehetőségük legyen más munkát végezni

– mondta Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Az államtitkár elmondta: a projektben több területen indulnak képzések, a szakmai ismeretek megszerzése mellett támogatják a kommunikációs, az információs-technológiai és az alapvető nyelvi képzéseket is.