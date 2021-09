Ingyenessé tették a közösségi közlekedést a 14 év alattiaknak – százmilliókról feledkezett meg a főváros

Eddig sem a főváros, sem a BKK, mint közlekedésszervező nem mutatta be azokat a konkrét adatokat, amelyek alapján a kieső forgalmat meghatározta. A 960 milliós határ könnyen megengedő lehet, a budapesti közösségi közlekedés értékesítésére rálátó forrásaink éves szinten hétmilliárdos mínuszt becsültek. Ez tehát tisztázatlan kérdés, az viszont a szerdai fővárosi közgyűlés elé beterjesztett Karácsony Gergely főpolgármester-féle javaslatból – amelyet egyhangúan, 28 igennel támogatott a testület – egyértelműen kiderült, hogy az intézkedés költsége kapcsán a városvezetés abból indul ki, hogy csupán a 14 éven aluliak által vásárolt közoktatási tanuló havi Budapest-bérletek árától esik el, és a vonatkozó szmt-t (3580 forintot az eladott bérletek után minden hónapban) a díjmentesség ellenére tovább kapja majd a központi költségvetésből. A VG kapcsolódó kérdésére Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes mindezt egy múlt heti sajtó-háttérbeszélgetésen azzal magyarázta, hogy a nyugdíjas korosztálynál is hasonló a rendszer, az ingyenesség ellenére az szmt itt is megilleti a személyszállítási közszolgáltatókat.