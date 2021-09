Az otthon feltöltött elektromos autókkal lehet pillanatnyilag a legolcsóbban közlekedni, hagyományos üzemanyaggal ez durván három-négyszer, kereskedelmi állomáson történő töltés esetében pedig kettő-hatszor kerül többe.

A konkrét költség száz kilométerre vetítve 13-20 kilowattóra áramfelhasználást, illetve 5-7 liter üzemanyag-felhasználást feltételezve a házi töltés esetében mintegy 500–750 forint, benzinnel vagy dízellel 1760–2600, piaci töltéssel pedig 1260–3200 forint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal éves villamosenergia-piaci jelentése szerint.

Az elemzés rámutat, hogy a valós ársávok szélesebbek lehetnek a közzétett diagramból leolvashatónál, a többféle technológia, a töltésre fordított idő és árazási modellek változatossága miatt. Azt, hogy a kereskedelmi töltés érdemben drágább az otthoninál, a hivatal az üzleti felhasználókat terhelő magasabb energiadíjakkal, a töltés sebességének drasztikus különbségével és a töltőhálózat kiépítésének költségeivel magyarázza.

Fotó: Kallus György / VG

Igaz, hogy egyre kevesebbe kerül a kereskedelmi töltési pontok kiépítése a technológia egységesedése és a szélesedő piac miatt, ám még így is elég drága, a hardver beszerzési árára pedig rárakódik a kiépítés és az adminisztráció költsége.

Egy háztartási töltőpont létesítésekor a hardver 200-300 ezer, a kiépítés 50-250 ezer forintba kerül. A váltakozó áramú (AC), alacsony feszültségű töltő 1-1,5 millió forintba kerül, a kiépítése 100-500 ezerbe. A szintén kereskedelmi egyenáramú (DC) és magas feszültségű eszköz ára már 7-8 millió, a kiépítéséé pedig újabb 2-2,5 millió forint.

Az e-töltők műszaki megoldásai még mindig sokfélék, és előfordul inkompatibilitás is. A célállomástöltőnek is nevezett gyorstöltő – 22 kilowatt névleges teljesítményszint körül – az otthoni, többórás megoldásnál 2-4-szer gyorsabb. A még gyorsabb villámtöltőknél (50 kilowatt felett) már 20-30 perc alatt is elérhető a közel teljes kapacitás, de emiatt némileg csökken az akkumulátorok élettartama.

Tavaly Magyarországon 1395 helyen, 2547 csatlakozási ponton lehetett áramot vételezni, e pontokat 37 engedélyes üzemeltette. A berendezések 60 százaléka 22 kilowattos AC töltő volt. A hálózatok terjedésével visszaszorulóban van az ingyenes töltés. Az üzemeltetők az árazással igyekeznek rendszeres és tervezhető használat felé is terelni a fogyasztókat.

Az energiaalapú mellett megjelenő időalapú árazás arra ösztönzi az autósokat, hogy csak a töltés idejére hagyják járművüket a töltőállomáson. A töltésre felhasznált energia átlépte a 7 gigawattórát, a töltések száma pedig a 700 ezret.

(2021 első negyedévének végén már 1471 nyilvános és engedélyköteles töltő működött, de a töltések száma és az egy járműre eső töltés nagysága is esett.)

A hazai kereskedelmi célú töltők piacának mintegy 60 százaléka öt nagy szolgáltatóé. Közülük a legnagyobb az állami hátterű NKM Mobiliti, amely a múlt év végén 530 ilyen berendezést üzemeltetett, ezzel közel teljes országos lefedettséget kínált, töltői megtalálhatók a városokban és az autópályák mentén is. Az E.ON Drive.on 105 állomáson kínálja az áramot az autósoknak az Aldi áruházak parkolóiban, a Mol Plugee 67 helyen Budapesten, a Balaton közelében és Nyugat-Magyarországon. Az Elmű Mobility 65 töltője az Elmű-ÉMÁSZ szolgáltatási területén lévő városokban működött, mivel azonban az Elmű Zrt. az E.ON csoport tagjává vált, 2021 áprilisától az e-autótöltő megoldásait már E.ON Otthontöltés néven kínálja. Bár Tesla Supercharger berendezésből mindössze hét darab működött az év végén, ezeknél sok áram kelt el az alkalmazott nagy feszültségnek és az ingyenes töltésnek köszönhetően.